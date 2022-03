Každé maľované vajíčko je originál, tvrdí krasličiarka M. Kravcová

Zdobiť kraslice sa Svidníčanka Mária Kravcová naučila od svojej tety v rodnej obci Vyšný Orlík. Každé jedno vajíčko je podľa jej slov originál. Kým ho dokončí, trvá jej to približne hodinu. Venuje sa len voskovej technike. Slepačie alebo kačacie vajíčka zdobí biele alebo po tom, ako ich zafarbí v odvare z cibuľových šupiek nahnedo. Má však i zelené, ktoré sú prírodné. Vo Svidníku 27. marca 2022. Foto: TASR Maroš Černý

Svidník 27. marca (TASR) – Zdobiť kraslice sa Svidníčanka Mária Kravcová naučila od svojej tety v rodnej obci Nižný Orlík. Každé jedno vajíčko je podľa jej slov originál. Kým ho dokončí, trvá jej to približne hodinu.priblížila pre TASR Kravcová.Venuje sa len voskovej technike. Slepačie alebo kačacie vajíčka zdobí biele alebo po tom, ako ich zafarbí v odvare z cibuľových šupiek nahnedo. Má však i zelené, ktoré sú prírodné.vysvetlila Kravcová.Pri zdobení sa venuje i náboženskej tematike.povedala.Zdobeniu kraslíc sa venuje takmer 50 rokov. Odvtedy sa jej tvorba dostala na Ukrajinu, do Poľska, Rakúska, Česka, Nemecka, Veľkej Británie, Kanady a Spojených štátov amerických.Učila i svojich dvoch synov a dcéru.doplnila Kravcová.Ako povedala, v Slovenskom národnom múzeu – Múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku, v ktorom pracuje, si môžu deti do konca apríla v rámci tvorivej dielne vyskúšať maľovanie kraslíc. V súčasnosti majú i tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny, ktoré utiekli so svojimi blízkymi pred vojnou.