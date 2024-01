Keď zabila Siriusa Blacka, psychicky sa zrútila

Bratislava 19. januára (OTS) - JK Rowlingová je autorkou azda najznámejšej knižnej série na svete, teda série o mladom čarodejníkovi menom Harry Potter. Jej knihy si vďaka dokonale prepracovanému čarodejníckemu svetu plnom fantázie, napätia, no i priateľstva, získali obľubu po celom svete. Kto je však J.K. Rowlingová a ako Harry Potter vôbec vznikol? To všetko a iné zaujímavosti sa dozviete v tomto článku.Je to presne tak, ako si myslíte. Hlavnému hrdinovi svojej mimoriadne úspešnej knižnej série prisúdila rovnaký dátum narodenia ako sebe. Pre tých, ktorí nevedia, ide o 31. Júl.Zažite Harryho Pottera inak. Do Bratislavy príde 17. februára kinokoncert Harry Potter a Tajomná komnata, počas ktorého bude hrať filmovú hudbu 90-členný Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. „Veľmi sa tešíme, že po úspešnom prvom ročníku môžeme priniesť pokračovanie Harryho príbehu opäť do Bratislavy. Na divákov čaká unikátny večer, počas ktorého zažijú spojenie 90-členného symfonického orchestru s magickým príbehom Harryho a jeho priateľov, ktorý bude premietaný na veľkom kinoplátne. Takúto atmosféru nezažijete ani doma, ani v kine, preto je tento koncert tak jedinečný.” hovorí producent koncertu na Slovensku Tibor Engler zo spoločnosti DRYEYE Film.Lístky môžete zakúpiť na predpredaj.sk Pýtate sa, ako je možné, že si niekto Rowlingovú pomýlil s mužom? Môže za to práve jej pseudonym, ktorý zvolila zámerne, aby bol mätúci. Iniciály J. K. si zvolila najmä preto, lebo predpokladala, že ak autora Harryho Pottera budú ľudia vnímať ako ženu, tak budú voči knihe skeptickí. Prvé písmeno je začiatočné písmeno jej krstného mena Joanne a písmeno K je zase na počesť jej babičky menom Kathleen. Svoj prvý list dostala od fanúšičky Harryho Pottera, malého dievčatka menom Francesca Grey a začínal oslovením, vážený pán.Sama autorka priznala, že sa dostala až do takého štádia depresie, v ktorom uvažovala o samovražde. A práve v tom momente začala písať príbeh Harryho Pottera - pretože si myslela, že už nemá čo stratiť, aj keby ju odmietli všetci vydavatelia sveta. Inšpirovaná svojimi depresívnymi stavmi vytvorila v Harry Potterovi negatívnu postavu, ktorá sa prvýkrát objavila v Harry Potter a Väzeň z Azkabanu. Tipnete si, o akej postave je reč? Ide práve o temných dementorov, ktorí z ľudí vysávali šťastné spomienky.Rowlingová priznala, že smrť Siriusa Blacka brala veľmi ťažko. Už len samotné písanie knihy Harry Potter a Fénixov rád, teda knihy, v ktorej Sirius Black tragicky zomrie, bolo bolo pre ňu veľmi emotívne. Počas písania si dala prestávku, šla do kuchyne, kde sa jej blízki spýtali, čo sa s ňou deje. Na túto otázku Rowlingová nedokázala odpovedať a jednoducho sa s plačom zrútila k zemi.Možno by sa tomuto faktu pred pár desaťročiami nikto nečudoval, dnes je však rukopis nepísaný na počítači skutočne neobvyklou záležitosťou. Prvá kniha o Harrym Potterovi bola napísaná na písacom stroji. A ten taktiež musela prepísať, pretože román písala so svojou malou dcérou v edinburských kaviarňach vlastnou rukou.