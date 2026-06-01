< sekcia Kultúra
Keramické trhy Pezinok 2026 prinesú remeslo, históriu a pokus o rekord
Historické centrum Pezinka sa počas víkendu 12. – 14. júna 2026 opäť premení na živé centrum keramiky, remesiel, hudby a historických zážitkov.
Autor OTS
Pezinok 1. júna (OTS) - Historické centrum Pezinka sa počas víkendu 12. – 14. júna 2026 opäť premení na živé centrum keramiky, remesiel, hudby a historických zážitkov. Najstaršie a najväčšie keramické trhy v Malokarpatsku privítajú takmer 200 domácich aj zahraničných keramikárov a tisíce návštevníkov.
Počas troch dní budú ulice mesta patriť keramike, ukážkam tradičnej výroby, tvorivým dielňam pre deti, koncertom, divadelným vystúpeniam aj sprievodnému programu pre celé rodiny. Novinkou podujatia bude Vinárska ulička, ktorá prinesie atmosféru malokarpatských vín priamo do srdca mesta.
„Trhy sa každoročne konajú pri príležitosti výročia povýšenia Pezinka na slobodné kráľovské mesto (14. jún 1647), a prirodzene tak nadväzujú na bohatú historickú identitu mesta. Tento rok bude nedeľa patriť histórii – návštevníkov prenesie do atmosféry 17. storočia prostredníctvom historického sprievodu, dobových vystúpení, hudby a šermiarskych súbojov.“ uviedol riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala.
Vrcholom sobotného programu bude pokus o rekord – najväčší spoločný prípitok vínom z keramických pohárov na Slovensku. Uskutoční sa v sobotu 13. júna o 16:00. Spoločne vytvoríme živú reťaz okolo Radničného námestia. Prineste si vlastný keramický pohár, alebo si ho kúpte priamo na trhu – vínko vám nalejeme my!
piatok 12. júna 2026: 10:00 – 21:00
sobota 13. júna 2026: 9:00 – 21:00
nedeľa 14. júna 2026: 9:00 – 16:00
Kompletný program podujatia je dostupný na stránke www.keramicketrhy.sk
Organizátor: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Hlavní partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Pezinok
Partneri: OOCR Malé Karpaty, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
Podujatie je realizované s finančnou podporou cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Nedeľný historický program sa uskutoční v rámci podujatia „Pálffyovské slávnosti v Pezinku“, spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Projekt Interreg Slovensko – Rakúsko, www.sk-at.eu
Počas troch dní budú ulice mesta patriť keramike, ukážkam tradičnej výroby, tvorivým dielňam pre deti, koncertom, divadelným vystúpeniam aj sprievodnému programu pre celé rodiny. Novinkou podujatia bude Vinárska ulička, ktorá prinesie atmosféru malokarpatských vín priamo do srdca mesta.
„Trhy sa každoročne konajú pri príležitosti výročia povýšenia Pezinka na slobodné kráľovské mesto (14. jún 1647), a prirodzene tak nadväzujú na bohatú historickú identitu mesta. Tento rok bude nedeľa patriť histórii – návštevníkov prenesie do atmosféry 17. storočia prostredníctvom historického sprievodu, dobových vystúpení, hudby a šermiarskych súbojov.“ uviedol riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku Martin Hrubala.
Pokus o slovenský rekord
Vrcholom sobotného programu bude pokus o rekord – najväčší spoločný prípitok vínom z keramických pohárov na Slovensku. Uskutoční sa v sobotu 13. júna o 16:00. Spoločne vytvoríme živú reťaz okolo Radničného námestia. Prineste si vlastný keramický pohár, alebo si ho kúpte priamo na trhu – vínko vám nalejeme my!
Otváracie hodiny Keramických trhov 2026
piatok 12. júna 2026: 10:00 – 21:00
sobota 13. júna 2026: 9:00 – 21:00
nedeľa 14. júna 2026: 9:00 – 16:00
Kompletný program podujatia je dostupný na stránke www.keramicketrhy.sk
Organizátori a partneri:
Organizátor: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Hlavní partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Pezinok
Partneri: OOCR Malé Karpaty, Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
Podujatie je realizované s finančnou podporou cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
Nedeľný historický program sa uskutoční v rámci podujatia „Pálffyovské slávnosti v Pezinku“, spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Projekt Interreg Slovensko – Rakúsko, www.sk-at.eu