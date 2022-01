V kežmarskom kultúrnom stredisku pripravili dve divadelné predstavenia

Kežmarok 26. januára (TASR) - Počas posledných januárových dní bude veľká sála Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku patriť divadelným predstaveniam pre dospelých aj detských divákov. Hovorkyňa mesta Barbora Sosková informovala, že v piatok 28. januára o 19.00 h sa divákom predstaví Bardejovské divadlo s komédiou "Ci hutorim, ty vole!"



"Hra Jozefa Jenča je aktuálna svojou témou – cestovaním ľudí za prácou mimo svojho domova. Úroveň nezamestnanosti vo východoslovenskom regióne je vysoká, a preto ľudia často za prácou neodchádzajú dočasne, ale aj natrvalo. Hra zobrazuje humorným spôsobom ich život v zahraničí, kde si (ne)vytvárajú domov, (ne)prispôsobujú sa, (ne)strácajú svoju identitu ´východňara´," priblížila Sosková. Veľmi blízky divadlu je podľa nej jazyk hry, v ktorej sa hovorí východoslovenským dialektom. To, že autor umiestnil postavy do nie tak vzdialeného zahraničia – do Prahy, otvára aj ďalšiu tému. "Existencia Československa naše krajiny stále spája a zároveň rozdeľuje," dodáva hovorkyňa.



V rámci víkendových rozprávkových popoludní sa v nedeľu 30. januára o 16.00 h môžu deti tešiť na Bábkové divadlo spod Spišského hradu, ktoré uvedie hru "O čudnom vajíčku".



"Kultúrne podujatia fungujú v režime OP s obmedzenou kapacitou sedadiel. Deti do 12 rokov sa v rámci opatrení považujú za očkované. Viac informácií je k dispozícii na stránke www.visitkezmarok.sk," uzatvára Sosková.