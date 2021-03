KHB dosiahla v prvom roku samostatného fungovania zisk 7804 eur

Bratislava 18. marca (TASR) - Kunsthalle Bratislava (KHB) hospodárila v prvom roku samostatného fungovania so ziskom 7804 eur. Informovala o tom na štvrtkovej prezentácii verejného odpočtu za rok 2020. "Bol by výnimočný, aj ak by sa pandémia neodohrala, keďže v roku 2020 vznikla KHB ako samostatná príspevková organizácia pod Ministerstvom kultúry SR," zdôraznila Jana Babušiaková, zodpovedná za administratívne činnosti KHB, a priblížila prvé inštitucionálne kroky organizácie i založenie Galerijnej rady, ktorú obsadili domáce i české osobnosti súčasného vizuálneho umenia.



S osamostatnením KHB rástli aj jej personálne kapacity. Odborný tím rozšírila kurátorka Lýdia Pribišová, ktorá sa venuje priestorom LAB a EXT. Napriek pandémii ochorenia COVID-19 sa KHB podarilo rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a zorganizovať rozsiahlu výstavu Na hrane/At the Limit/Am Limit 16 umelcov zo šiestich krajín vrátane mimoeurópskych (Južná Amerika, Ázia). "Podporili sme aj domácu výstavnú produkciu, v rámci priestoru LAB prebehla laureátska výstava Ceny Oskára Čepana a tiež výstava najnovšej tvorby Radovana Čerevku," dodala Babušiaková.



Hlavná kurátorka Nina Vrbanová priblížila výstavný projekt Moc bezmocných venovaný politickým aspektom v slovenskom a českom umení po roku 1989. Výstavu kurátorky a historičky umenia Lenky Kukurovej, pripravenej pri príležitosti 30. výročia Novembra '89 otvorili už v novembri 2019: "Hoci bola pre pandémiu aj zložitú prevádzku budovy prevažne fyzicky neprístupná a komunikovaná najmä online, stretla sa s veľmi frekventovaným pozitívnym, ako aj kritickým ohlasom v radoch odbornej obce."



Za minulý rok sa v KHB objavilo celkovo 62 umelcov a umeleckých skupín, spolupracovalo s ňou sedem kurátorov. Výstavy zaznamenali vyše 8000 návštevníkov. Inštitúcia realizovala 16 sprievodných aktivít vrátane sprievodný programov v podobe komentovaných prehliadok s umelcami i odborníkmi. V druhej polovici roka, keď boli galerijné brány zatvorené, sprístupňovali výstavy v online priestore. "Pracovali sme primárne s videom, s komentovanými prehliadkami, ktoré pre nás nahrávali autori priamo vo výstavách, ktoré sme následne prezentovali na webe a sociálnych sieťach, prípadne sme stavili na interaktívne live streamové programy," dodala Babušiaková.



V roku 2020 realizovala KHB aj vzdelávacie programy k výstavám - komentované prehliadky, workshopy pre školy, rodiny, dospelých, školenia pre mediátorov aj online programy reagujúce na pandemickú situáciu. Nové príspevky vo forme videoprofilov umelcov zaznamenala aj databáza Artbase, online výberová platforma sledujúca vývoj súčasného slovenského vizuálneho umenia.



Kunsthalle Bratislava hospodárila v roku 2020 s rozpočtom vo výške 457.070 eur, celkové náklady organizácie boli 454.864 eur a celkové výnosy vo výške 462.668 eur. Správa o činnosti a hospodárení zverejnila na kunsthallebratislava.sk