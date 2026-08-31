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Kino Lumiére chystá narodeninový špeciál
Narodeninový špeciál sa začne počas prvého septembrového víkendu.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Dva najznámejšie filmy hongkonského režiséra Wong Kar-waia Stvorení pre lásku (2000) a Chungking Express (1994), slovenská klasika Šiesta veta (1968) od Štefana Uhra a kultová britská snímka Trainspotting (1996) Dannyho Boyla, ktorá sa premietne na želanie divákov. To je program, ktorý ponúkne bratislavské Kino Lumiére v septembri pri príležitosti osláv svojich 15. narodenín. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).
Kino na Špitálskej ulici č. 4 svoje priestory pod názvom Kino Lumiére prvýkrát otvorilo verejnosti 2. septembra 2011. Odvtedy ho navštívilo vyše 1.132.000 divákov na viac než 39.000 projekciách. Predstavenia európskych a slovenských filmov tvoria vyše 70 percent jeho programu. Podľa jeho manažérky Zity Hosszúovej si Kino Lumiére za 15 rokov vybudovalo stálu divácku základňu a ako repertoárové kino a filmový klub kladie dôraz na rozmanitosť svojej programovej ponuky.
„Dramaturgická koncepcia je už dlhodobo postavená na súčasnej slovenskej, európskej a svetovej kinematografii, kino uvádza aj diela zo Zlatého fondu slovenskej a svetovej kinematografie. V programe sa snažíme dávať priestor aj iným komunitám či ľuďom s rôznymi záujmami,“ približuje Hosszúová.
Kino, ktoré prevádzkuje SFÚ, sa sústreďuje na detského i seniorského diváka, uvádza inkluzívne projekcie pre deti s poruchou ADHD, predstavenia venuje aj rodičom s deťmi vo veku batoliat. Stálych divákov majú cykly Music & Film, Príbehy umenia či Iná vlna. V kine realizujú aj vzdelávacie projekty ako Filmový kabinet či Filmový kabinet deťom. Súčasťou kina je samostatná programová zložka Filmotéka - študijná sála SFÚ.
V prístupnosti všetkým skupinám divákov kino za posledné obdobie pozdvihlo svoju úroveň prostredníctvom cyklu Kino bez bariér. Od roku 2025 je technologicky uspôsobené na projekcie filmov s audiokomentárom v štandarde DCI, ktorý sa realizuje do slúchadiel. „Podarilo sa tak urobiť zásadný technologický krok na ceste k inklúzii, k sprístupneniu filmovej kinokultúry ľuďom so zrakovým znevýhodnením. No a prostredníctvom projektu Kino bez bariér oslovujeme vďaka projekciám s deskriptívnymi titulkami aj nepočujúce publikum,“ dodáva Hosszúová.
Priestory jubilujúceho kina majú však oveľa dlhšiu históriu. Kedysi v ňom sídlil Filmový klub Ústredia Slovenského filmu, ktorého prevádzka sa začala 12. novembra 1976. „Tento rok si tak pripomíname aj 50 rokov od jeho vzniku,“ poznamenáva SFÚ.
Narodeninový špeciál sa začne počas prvého septembrového víkendu.
Kino na Špitálskej ulici č. 4 svoje priestory pod názvom Kino Lumiére prvýkrát otvorilo verejnosti 2. septembra 2011. Odvtedy ho navštívilo vyše 1.132.000 divákov na viac než 39.000 projekciách. Predstavenia európskych a slovenských filmov tvoria vyše 70 percent jeho programu. Podľa jeho manažérky Zity Hosszúovej si Kino Lumiére za 15 rokov vybudovalo stálu divácku základňu a ako repertoárové kino a filmový klub kladie dôraz na rozmanitosť svojej programovej ponuky.
„Dramaturgická koncepcia je už dlhodobo postavená na súčasnej slovenskej, európskej a svetovej kinematografii, kino uvádza aj diela zo Zlatého fondu slovenskej a svetovej kinematografie. V programe sa snažíme dávať priestor aj iným komunitám či ľuďom s rôznymi záujmami,“ približuje Hosszúová.
Kino, ktoré prevádzkuje SFÚ, sa sústreďuje na detského i seniorského diváka, uvádza inkluzívne projekcie pre deti s poruchou ADHD, predstavenia venuje aj rodičom s deťmi vo veku batoliat. Stálych divákov majú cykly Music & Film, Príbehy umenia či Iná vlna. V kine realizujú aj vzdelávacie projekty ako Filmový kabinet či Filmový kabinet deťom. Súčasťou kina je samostatná programová zložka Filmotéka - študijná sála SFÚ.
V prístupnosti všetkým skupinám divákov kino za posledné obdobie pozdvihlo svoju úroveň prostredníctvom cyklu Kino bez bariér. Od roku 2025 je technologicky uspôsobené na projekcie filmov s audiokomentárom v štandarde DCI, ktorý sa realizuje do slúchadiel. „Podarilo sa tak urobiť zásadný technologický krok na ceste k inklúzii, k sprístupneniu filmovej kinokultúry ľuďom so zrakovým znevýhodnením. No a prostredníctvom projektu Kino bez bariér oslovujeme vďaka projekciám s deskriptívnymi titulkami aj nepočujúce publikum,“ dodáva Hosszúová.
Priestory jubilujúceho kina majú však oveľa dlhšiu históriu. Kedysi v ňom sídlil Filmový klub Ústredia Slovenského filmu, ktorého prevádzka sa začala 12. novembra 1976. „Tento rok si tak pripomíname aj 50 rokov od jeho vzniku,“ poznamenáva SFÚ.
Narodeninový špeciál sa začne počas prvého septembrového víkendu.