Kino Lumiére oslávi jubileum W. Wendersa filmom Paríž, Texas
Film Paríž, Texas divákom ponúkne pôsobivý herecký výkon Harryho Deana Stantona ako Travisa a Nastassje Kinski ako Jane, ale aj vizuálne podmanivú kameru Robbyho Müllera.
Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Svetoznámy nemecký režisér Wim Wenders oslávi 14. augusta 80 rokov. Bratislavské Kino Lumiére si jeho jubileum pripomenie v deň Wendersovho výročia digitálne reštaurovaným filmom Paríž, Texas (1984). „Je považovaný za jeho najznámejší a celosvetovo najúspešnejší film, mnohí mu prisudzujú prívlastok kultový,“ uvádza Slovenský filmovú ústav (SFÚ) k roadmovie „o osamelosti, ale aj o rozpade amerických hodnôt“. Diváci si ju môžu pozrieť na jedinej projekcii v cykle Reštaurovaná klasika.
Film Paríž, Texas nakrútil Wim Wenders podľa scenára nositeľa Pulitzerovej ceny Sama Sheparda. Jeho hlavným hrdinom je Travis, stratenec, muž, ktorý jedného dňa v spaľujúcej horúčave prechádza z Mexika do Texasu. „Neprehovorí ani slovo a zdá sa, že do značnej miery stratil aj pamäť. Ale poháňa ho túžba znovu nájsť svoju rodinu, mladú manželku Jane, ktorú pravdepodobne ohrozil svojou chorobnou žiarlivosťou, a ich sedemročného syna Huntera. Travis spolu so svojím synom sa vydajú na cestu za Jane,“ približuje SFÚ snímku, v ktorej Wenders preukázal vzácnu schopnosť európskeho tvorcu preniknúť do cudzích kultúr.
„Jednotlivé postavy filmu, ktorým dokázal zachovať typický americký charakter, poukazujú na mnohé zásadné problémy Ameriky 80. rokov minulého storočia. Wenders tiež nadväzuje na ústredné témy svojich nemeckých filmov ako hľadanie vlastnej identity a strateného domova, ľudská osamelosť a neschopnosť komunikácie, kontrast medzi skutočnosťou a snom,“ dodáva SFÚ s tým, že filmár tieto témy zároveň obohacuje o nové motívy - láska, vina, pokánie, obeť, obroda. „V porovnaní s predchádzajúcou tvorbou Wenders vo filme Paríž, Texas kladie oveľa väčší dôraz na príbeh a dialógy,“ poznamenáva SFÚ k azda najlepšiemu titulu z dielne jubilujúceho Wima Wendersa, ktorý získal Zlatú palmu na MFF Cannes v roku 1984, tiež Cenu FIPRESCI a Cenu ekumenickej poroty. Wendersovi patrí aj Cena BAFTA za najlepšiu réžiu a ďalšie ocenenia.
