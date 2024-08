Kino Lumiére oslávi narodeniny aj projektom Kino bez bariér

Bratislava 30. augusta (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére si svoje narodeniny pripomína 5. septembra. Okrem bežných predstavení ponúkne v tento deň rôznorodý program. Premietne digitálne reštaurovaný film Krzysztofa Kiešlowského Tri farby: Modrá (1993), hudobnú komédiu Blues Brothers (1980) a zo zbierkových fondov Slovenského filmového ústavu (SFÚ) uvedie program z prehliadky Lumiére pod paľbou venovanej 80. výročiu SNP a pásmo Archív v krátkosti. V septembri spustí i nový projekt Kino bez bariér. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, ktorý má kino v prevádzke.



Pod súčasným názvom premieta od 5. septembra 2011. Tohtoročné trináste narodeniny oslavuje v rekonštruovanej podobe. "Kino Lumiére po viac ako ročnej rekonštrukcii opätovne otvorilo svoje priestory tento rok 6. februára," pripomenula manažérka kina Zita Hosszúová. Konštatovala, že diváci sa postupne vracajú a kino sa pomaly blíži k návštevnosti z obdobia spred pandémie covidu. "Tiež nás nesmierne teší, že bezkonkurenčne najúspešnejším filmom nášho kina v tomto roku je slovenský koprodukčný film Vlny, ktorý na 35 vypredaných predstaveniach videlo 4000 návštevníkov," dodala.



Narodeniny si repertoárové klubové kino pripomenie filmami, ktorými chce osloviť rôzne skupiny divákov. Nie je náhodou, že súčasťou narodeninového programu je aj film Tri farby: Modrá. Lumiére sa ním hlási k farbe, ktorá sa stala dominantnou v jeho priestoroch po rekonštrukcii.



V septembri avizuje aj spustením nového projektu Kino bez bariér zameraného na sprístupnenie filmového zážitku pre všetkých. Od 4. septembra sa budú pravidelne, vždy prvú stredu v mesiaci o 10.00 h a 17.00 h, konať filmové predstavenia prístupné aj pre ľudí so zrakovým či sluchovým znevýhodnením. "Filmy budú vybavené deskriptívnymi titulkami a audiokomentármi, pričom všetky sprievodné podujatia budú tlmočené do slovenského posunkového jazyka," dodala Nôtová.



Od októbra kino spustí aj populárno-náučný cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet a premietať začne tiež Filmotéka, ktorá bude ponúkať svoj program denne okrem soboty a nedele.



Notôvá zároveň upozornila, že od 10. do 15. septembra bude v Lumiéri pokračovať posledná fáza rekonštrukcie, keď bude v priestore kina osadená výťahová plošina. Vďaka nej budú kinosály v podzemnom podlaží (K3, K4) prístupné i ľuďom s pohybovým znevýhodnením. Počas osádzania zariadenia bude kino v uvedenom termíne pre verejnosť zatvorené.