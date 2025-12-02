< sekcia Kultúra
Lumiére oslávi spoluprácu európskej a latinskoamerickej kinematografie
Podujatie EULAC Cinema Night prináša filmy, ktoré vznikli z medzinárodnej spolupráce krajín oboch regiónov.
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére bude piatykrát súčasťou medzinárodného projektu European Cinema Night, ktorého zámerom je oslava bohatstva a rozmanitosti európskej kinematografie. „V roku 2025 nadobudol celosvetovú úroveň a pod názvom EULAC Cinema Night predstaví spoluprácu európskej kinematografie s kinematografiou Latinskej Ameriky a Karibiku,“ avizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) podujatie, ktoré sa uskutoční v piatok 5. decembra o 18.30 h a premietne film Mám elektrické sny (2022) spojený s diskusiou. Vstup je voľný.
„Tento rok je téma European Cinema Night spojená so spoluprácou so spoločenstvom štátov Latinskej Ameriky, Karibiku a Európskej únie v tematickej nadväznosti na novembrový samit Európskej rady CELAC so spoločenstvom štátov Latinskej Ameriky a Karibiku,“ hovorí dramaturgička kina a členka jeho programovej rady Anna Lazor. „Zapájanie sa do aktivít koordinovaných platformou Europa Cinemas zviditeľňuje Kino Lumiére v medzinárodnom profesionálnom prostredí a potvrdzuje jeho pozíciu ako etablovaného artového kina v Európe,“ dodala.
Podujatie EULAC Cinema Night prináša filmy, ktoré vznikli z medzinárodnej spolupráce krajín oboch regiónov. V novembri sa vybrané filmy premietali v 30 kinách v 16 krajinách Latinskej Ameriky a Karibiku, v decembri sa podujatie uskutoční v 93 kinách v členských štátoch Európskej únie. Kino Lumiére pri tejto príležitosti premietne film režisérky Valentiny Maurel Mám elektrické sny (2022), ktorý vznikol v koprodukcii Francúzska, Kostariky a Belgicka.
Rozpráva príbeh 16-ročnej Emy, ktorá žije s matkou, mladšou sestrou a mačkou, ale zúfalo sa chce presťahovať k svojmu odcudzenému otcovi, na ktorom visí, hoci on prechádza druhou pubertou. „Film balansuje medzi nehou a citlivosťou tínedžerského života a bezohľadnosťou sveta dospelých, zároveň ukazuje tenkú hranicu medzi láskou a nenávisťou vo svete, kde sa agresivita a hnev preplietajú s prebúdzaním ženskej sexuality,“ približuje SFÚ snímku, ktorá mala svetovú premiéru na MFF v Locarne 2022, kde v medzinárodnej súťaži získala cenu za najlepší film, najlepšiu réžiu (Valentina Maurel), najlepšiu herečku (Daniela Marín Navarro) a najlepšieho herca (Reinaldo Amien).
Film Mám elektrické sny zaujal na viacerých festivaloch, ocenili ho aj v San Sebastiáne a v roku 2023 sa premietal na festivale Art Film v Košiciach, kde Maurel získala Modrého anjela v kategórii Najlepšia réžia. Porota filmu udelila cenu za „zachytenie drobných detailov zložitého vzťahu otca a dcéry, silné scény a jedinečnú atmosféru“. Podľa Anny Lazor ide o náročnú, no mimoriadne dôležitú snímku otvárajúcu tému násilia vo vzťahoch. Aj preto bude po projekcii nasledovať diskusia s odborníkmi venujúcimi sa tejto problematike.
