Kino Lumiére otvára cyklus animovaných filmov japonského štúdia Ghibli

Bratislava 14. augusta (TASR) - Prednáška Cesta do Ghibli fantázie a následná projekcia oscarového filmu Cesta do fantázie (2001) otvorí v stredu v bratislavskom Kine Lumiére nový cyklus animovaných filmov známeho japonského štúdia. Jeho produkciu si môžu diváci pozrieť počas nasledujúcich dvoch mesiacov. V programe figurujú najväčšie klasiky, ale aj menej známe snímky.



"Japonské štúdio Ghibli vzniklo v roku 1985 a stoja za ním dve výrazné autorské osobnosti, režiséri Hajao Mijazaki a Isao Takahata," približuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) štúdio, ktoré svojou tvorbou oslovuje publikum rôznych generácií po celom svete, a to najmä vďaka estetike anime, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou japonskej populárnej kultúry a spoločnosti. "Je považované za synonymum kvalitného rozprávačstva, nezabudnuteľných postáv a hlbokých myšlienok, ktoré nie sú divákovi podávané prvoplánovo," dodáva k japonskému štúdiu zostavovateľ cyklu Martin Šugár, popularizátor japonskej mangy a anime, ktorý cyklus otvorí prednáškou.



"Ghibliovky síce môžu divákovi pripadať ako filmy určené najmä deťom, ale ich zobrazenie tém, ako sú dospievanie, hľadanie svojej identity, lásky, ale i osamelosť, strata najbližších, vyrovnávanie sa so smútkom i neuhnutie zo svojich zásad navzdory nepriazni osudu sú nadčasové a ponúknu veľa aj dospelému publiku," poznamenáva Šugár.



Cyklus Ghibli svet v Kine Lumiére uvedie počas augusta a septembra šesť filmov. Sú medzi nimi známe i menej známe snímky. Diváci si budú môcť pozrieť aj zatiaľ posledný Mijazakiho film Chlapec a volavka, či snímku Môj sused Totoro (1988), ktorá vie podľa zostavovateľa cyklu osloviť divákov aj po viac ako tridsiatich rokoch od svojho vzniku.



Vstup na prednášku Cesta do Ghibli fantázie so začiatkom o 18.00 h je voľný. Na následnú projekciu je potrebné zakúpiť si vstupenky. Nový cyklus potrvá do 29. septembra, projekcie s lektorskými úvodmi budú vždy v stredu.