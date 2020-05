Kino Lumiére otvorí svoje kinosály v piatok 22. mája

Bratislava 21. mája (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére sa postupne opäť otvára divákom. Po spustení štvrtej fázy uvoľňovania sprístupní od piatka (22. 5.) svoje štyri kinosály pri dodržiavaní všetkých predpísaných nariadení. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý kino prevádzkuje.



Premietať sa bude denne zatiaľ jeden film v každej kinosále. "Pri otváraní kina je pre nás kľúčová ochrana zdravia divákov, a preto dôsledne dbáme na zabezpečenie hygienických opatrení i na dodržanie potrebných pravidiel pri obsadzovaní kinosál," hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. Podľa výpočtov sa očakáva, že sa naplní asi štvrtina celkovej kapacity všetkých štyroch sál: "Napriek tomu chceme dať možnosť divákom vrátiť sa do kín, aj keď to nebude zisková záležitosť a asi sa tak skoro nevrátime k bežnému hraciemu profilu."



Po otvorení bude v kine podobne ako v iných prevádzkach nevyhnutné dodržiavať prísne hygienické a epidemiologické nariadenia. V kinosálach sa bude dodržiavať predpísaný rozstup, vo foyeri sa bude môcť zdržiavať len obmedzený počet ľudí, diváci budú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty a používať dezinfekciu rúk. "Premietať sa bude denne okrem nedele, kiná zatiaľ nedostali výnimku z nariadenia o zatvorených prevádzkach v posledný deň týždňa. V pondelok 25. mája bude zatvorené z technických dôvodov," poznamenala Nôtová.



Program prvých dní po otvorení sa bude niesť v duchu celkovej dramaturgie kina zameranej na európsku a domácu kinematografiu i na kvalitné oceňované diela. Prvý deň premietania si diváci budú môcť pozrieť dokument V sieti (2019) Víta Klusáka, premietať sa bude aj slovenský film Sviňa (2019) Mariany Čengel Solčanskej a Rudolfa Biermanna.



V termíne od 21. do 29. mája sa budú premietať vybrané filmy z Minifestivalu európskeho filmu, ktorý sa tento rok presunul do online priestoru v Kine doma. Podujatie každoročne prináša do regiónov Slovenska filmy podporené z programu Kreatívna Európa – MEDIA. "Návštevníci Kina Lumiére ich môžu vidieť aj priamo na veľkom plátne, premietať sa budú zdarma online i v kine," uzavrela Nôtová.