Kino Lumiére pozýva na večer európskeho filmu, venovaný je F. Ozonovi

Bratislava 6. decembra (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére sa po tretí raz zapojí do medzinárodného projektu European Cinema Night, ktorého cieľom je osláviť mimoriadne európske filmy. Večer európskeho filmu bude venovaný francúzskemu režisérovi Francoisovi Ozonovi, premietnu jeho film Leto 85. Na online podujatie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. decembra o 20.20 h vo virtuálnej kinosále projektu Kino doma, je vstup voľný. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Zatiaľ posledný Ozonov film, ktorý režisér nakrútil v roku 2020, zobrazuje priateľstvo 16-ročného chlapca Alexisa so starším, charizmatickým a tajomným Dávidom. Pre ešte nedospelého mladíka je plné príťažlivých zážitkov a spoznávania dospelého sveta, až kým sa všetko osudovo nezvrtne. Ozonova dráma Leto 85 je adaptáciou románu Tancuj na mojom hrobe britského prozaika Aidana Chambersa. "Jednej z prvých kníh mainstreamovej britskej literatúry, kde bol nestereotypne zobrazený vzťah dvoch mužov," upozorňuje na zaujímavú skutočnosť slovenský básnik, prozaik a publicista Michal Tallo, ktorý film uvedie na European Cinema Night. Toto podujatie sa koná od 6. do 10. decembra vo viac ako 80 mestách v členských štátoch Európskej únie. Každé zo zúčastnených kín dostalo možnosť vybrať si jeden film z ponuky viac ako 40 titulov.



Vzhľadom na pandemickú situáciu sa projekcie v jednotlivých krajinách uskutočnia buď priamo v kinách, alebo v prípade ich zatvorenia virtuálne. Na Slovensku sa okrem Kina Lumiére na projekte zúčastní aj košické Kino Úsmev. "Vybraný film Prípitok (2020) režiséra Laurenta Tirarda premietne tiež na platforme Kino doma v stredu 8. decembra o 20.20 h. Vstup na obe projekcie je voľný, ich dostupnosť sleduje hlavnú myšlienku projektu upozorniť na diverzitu európskej kinematografie," dodala Nôtová.