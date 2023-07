Kino Lumiére v SNG si pripomenie M. Kunderu aj D. Bowieho

Bratislava 22. júla (TASR) - Bratislavské kino Lumiére v kinosále Slovenskej národnej galérie (SNG) uvedie 1. augusta v cykle Príbehy umenia filmovú spomienku na najprekladanejšieho spisovateľa českého pôvodu. Diváci si môžu pozrieť na veľkom plátne dokumentárny film Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti (2021) režiséra Miloslava Šmídmajera.



"Dokument o Kunderovom diele divákov zavedie do jeho rodného Brna, do čias, keď študoval a prednášal na FAMU, alebo do obdobia normalizácie, keď nemohol tvoriť a vydávať literatúru, hoci už žal úspechy v zahraničí," približuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) dokument, ktorý zároveň hľadá odpovede na otázky: Prečo dielo Milana Kunderu tak zaujalo po celom svete? Prečo odišiel do Francúzska a začal písať vo francúzštine? Čo je za tým, že nesúhlasil s prekladom svojich posledných románov do češtiny a prečo sa vyhýbal kamerám a publicite?



Vo filme vystupujú napríklad spisovateľ, dramatik a politik Milan Uhde, herec Jiří Bartoška, režisér Jan Kačer, scenárista Jean-Claude Carriére, dramatička a scenáristka Yasmina Reza či filozof Bernard-Henry Lévy.



V programe kina v SNG figurujú aj filmové novinky či projekcie určené deťom. Premietne napríklad animovaný ukrajinský film Mavka: Strážkyňa lesa (2023) režisérskej dvojice Oleh Malamuž a Oleksandra Ruban, ktorý si môžu pozrieť diváci so slovenským aj ukrajinským dabingom.



Na svoje si prídu tiež hudobní fanúšikovia, zvlášť priaznivci Davida Bowieho. Kino premietne v cykle Music & Film v sobotu 29. júla digitálne reštaurovaný celovečerný koncertný film Ziggy Stardust & The Spiders From Mars: The Motion Picture, ktorý v roku 1973 nakrútil režisér Donn Alan Pennebaker. "K divákom sa vracia pri príležitosti 50. výročia legendárneho vystúpenia Davida Bowieho," poznamenáva SFÚ.



Zároveň prevádzkovateľ kina Lumiére dodáva, že v SNG bude premietať až do otvorenia svojich zrekonštruovaných priestorov na Špitálskej ulici.