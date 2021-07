Bratislava 29. júla (TASR) - Projekt Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) Kino pod hviezdami sa symbolicky rozlúči s Milanom Lasicom rok po tom, ako majster humoru a satiry, ale aj milovník filmu slávnostne uviedol prvý ročník prehliadky. Tá sa tento rok uskutoční okrem Bratislavy aj v Košiciach. Organizátori zaradili do programu aj snímku Utekajme, už ide!, v ktorej si zosnulý herec zahral jednu z hlavných úloh.



Ako ďalej informuje SFTA, nenahraditeľná osobnosť slovenskej kultúry Milan Lasica sa pred uvedením snímky prihovorí z plátna spomienkami z nakrúcania tohto kultového filmu. "Neviem, či tento film je naozaj nadčasový. To sa ukáže, ak bude mať nejaký ohlas, keď ho budú diváci teraz vidieť," zaznie z krátkeho videa ku komédii Dušana Rapoša o ľudskom šťastí, indickej mágii a manželskej nevere, ktorú si fanúšikovia slovenského filmu budú môcť pozrieť ako vyvrcholenie programu.



Podľa prezidentky SFTA Wandy Adamík Hrycovej - Milan Lasica zosobňoval človeka kultivujúceho našu spoločnosť. "Váhou svojej osobnosti a autority sa vždy postavil za správnu vec a nebál sa poukazovať na najpálčivejšie problémy našej spoločnosti," poznamenala k obľúbenému hercovi, spevákovi a textárovi, režisérovi i moderátorovi, ktorý s ňou Kino pod hviezdami pred rokom slávnostne uviedol. "Prostredníctvom svojho jedinečného humoru úsporného na slová, ale mimoriadne výstižného a vypointovaného, dokázal vždy odhaliť pravdu v celej jej jednoduchosti," dodala Adamík Hrycová.



Ďalej potvrdila, že organizátori tohtoročnú prehliadku filmov rozšírili o ďalšie mesto. Okrem Bratislavy na Hlavnom námestí si budú môcť milovníci kina vychutnať slovenské filmy aj v Košiciach. "Verím, že východniari túto aktivitu ocenia a prídu do Kulturparku v hojnom počte," uzavrela Adamík Hrycová.



Prehliadka reflektuje aj filmové jubileum - 100 rokov slovenského filmu. Pri tejto príležitosti otvorí Kino pod hviezdami 3. augusta v Bratislave a 9. augusta v Košiciach Jakubiskova Tisícročná včela. Program bude pokračovať filmom Učiteľka, romantickou komédiou Loli Paradička a vyvrcholí spomínanou komédiou Utekajme, už ide!, prvým slovenským filmom po roku 1969, v ktorom si Milan Lasica zahral väčšiu úlohu.