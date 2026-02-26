< sekcia Kultúra
Kiss pred 30 rokmi šokovali na Grammy v pôvodnej zostave
Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley a Peter Criss prišli v plnej zbroji s ikonickými mejkapovými maskami a v kostýmoch z éry albumu Love Gun.
Autor TASR
Bratislava/Los Angeles 25. februára (TASR) - Táto udalosť sa považuje za jeden z najsenzačnejších momentov v histórii odovzdávania amerických hudobných cien Grammy. Pred 30 rokmi sa na 38. ročníku senzačne objavila americká rocková skupina Kiss. Na pódium prišla po rokoch v originálnej štvorčlennej zostave a v mejkapových maskách.
„Čo sa deje, Kalifornia? Páči sa vám tento môj Versaceho kúsok? Blší trh bol zatvorený, takže... Skúsime to tu trochu oživiť. Viete, aké Grammy bývali predtým - samí upätí ľudia v oblekoch. Každý vyzeral unavene, žiadne prekvapenia. My sme z toho už unavení. Potrebujeme niečo iné, niečo nové. Potrebujeme ľudí šokovať. Tak poďme šokovať ľudí!," uviedol členov skupiny Kiss americký reper 2Pac.
Za obrovských ovácii publika sa objavili na pódiu prvýkrát po 17 rokoch členovia pôvodnej zostavy Kiss. Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley a Peter Criss prišli v plnej zbroji s ikonickými mejkapovými maskami a v kostýmoch z éry albumu Love Gun.
Išlo o ich prvé verejné vystúpenie od roku 1979. „Toto sú moji kamoši. A teraz som už naozaj videl všetko," reagoval 2Pac na príchod členov skupiny. Kiss a 2Pac vyhlásili na Grammy víťaza v kategórii „najlepší popový výkon dua alebo skupiny“. Cenu vtedy získala americké rockové zoskupenie Hootie & The Blaufish za pieseň „Let Her Cry“.
Spojenie hviezdy repu a legendárnej rockovej kapely demonštrovalo, že hudba dokáže spájať svety a búrať bariéry medzi fanúšikmi rôznych štýlov. Krátko po udeľovaní cien Grammy Kiss oficiálne oznámili svoje svetové turné. Reper 2Pac však o niekoľko mesiacov tragicky zahynul vo veku 25 rokov.
K prvým náznakom opätovného spojenia pôvodných členov skupiny Kiss došlo v auguste 1995. Criss a Frehley sa opäť pridali ku kapele a vystúpili na koncerte stanice MTV Unplugged. Táto udalosť vyvolala špekulácie, že sa opäť spojí pôvodná zostava Kiss.
Niekoľko týždňov po vystúpení na MTV sa kapela (Simmons, Stanley, Kullick a Singer) stretla v štúdiu, nahrala album Carnival of Souls: The Final Sessions. Jeho vydanie bolo odložené takmer o dva roky.
Na Grammy sa Kiss pripravovali v tajnosti. Ich vystúpenie bolo zrejme aj marketingový ťah. Chceli si otestovať reakciu verejnosti pred oznámením ich veľkého turné. Necelé dva mesiace po Grammy zorganizovala skupina veľkú tlačovú konferenciu, na ktorej oficiálne oznámila svoje svetové turné s názvom Alive/Worldwide Tour (tiež známe ako Reunion Tour).
Prvý koncert v Detroite (28. júna 1996) sa vypredal za neuveriteľných 47 minút. Počas 11 mesiacov kapela odohrala viac než 190 koncertov. „Reunion“ turné bolo veľmi úspešné a zarobilo takmer 145 miliónov dolárov.
Americká glamrocková skupina Kiss vznikla v New Yorku v roku 1973. Členovia boli ľahko identifikovateľní svojimi pomaľovanými tvárami, kostýmami a vizuálnym stvárnením vystúpení. Na koncertoch vydychovali oheň, pľuli krv, dymilo sa im z gitár a používali pyrotechniku. Ich oblečenie a mejkap mali charakter strašidelne ladených komiksových postáv. Stali sa jednou z najznámejších a komerčne najúspešnejších amerických rockových skupín v 70. a 80. rokoch.
Hoci patria k najpredávanejším rockovým kapelám histórie, počas svojej kariéry získali len jednu nomináciu na americké hudobné ceny Grammy. V roku 1999 to bolo v kategórii „Najlepší hardrockový výkon“ za skladbu „Psycho Circus“.
Skupina Kiss vystúpila v roku 2010 aj na Slovensku na bratislavských Pasienkoch v rámci svojho turné s názvom Sonic Boom Over Europe: From The Beginning To The Boom.
