Klavírny recitál Iva Kahánka bude oslavou Roku českej hudby

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) uvedie v utorok (6. 2.) klavírny recitál českého klavírneho virtuóza Iva Kahánka. Absolútnemu víťazovi 56. medzinárodnej súťaže Pražská jar bude patriť Malá sála SF od 19.00 h. TASR o tom informovala Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF.



"Ivo Kahánek v roku 2007 debutoval na BBC Proms v Londýne pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, v roku 2014 vystúpil po boku Berlínskych filharmonikov pod taktovkou Sira Simona Rattla. Spolupracuje so svetovými orchestrami a aktívne sa venuje komornej hudbe," približuje filharmónia klavírny recitál umelca, ktorý "bude oslavou Roku českej hudby". Program si umelec zostavil z diel českých skladateľov 19. a 20. storočia Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Leoša Janáčka a Bohuslava Martinů. "Obohatí ich zriedkavo hrávaná sonáta Gideona Kleina," dodáva SF.



Na úvod koncertu zaznie Dvořákova Suita A dur, op. 98 z roku 1894. "Patrí k jeho zriedkavejšie uvádzaným klavírnym skladbám. Antonín Dvořák ju skomponoval počas pobytu v USA, kde zastával post riaditeľa Národného hudobného konzervatória v New Yorku," poznamenáva Tolstova. V programe ďalej figurujú dve skladby Bedřicha Smetanu. "Macbeth a čarodejnice z roku 1859, keď skladateľ pôsobil vo švédskom Göteborgu, a výber z cyklu Sny, ktorý patrí k jednému z jeho posledných klavírnych diel," dodáva k dielu, ktoré Smetana skomponoval v roku 1875.



Návštevníci podujatia si môžu vypočuť aj štvorčasťový cyklus Leoša Janáčka V hmlách z roku 1912, inšpirovaný Debussyho impresionizmom. Predposlednou skladbou večera bude dielo u nás neznámeho autora Gideona Kleina. "V roku 1944 bol deportovaný do Auschwitz-Birkenau a pracovného tábora Fürstengrube, kde v roku 1945 zomiera. V interpretácii Iva Kahánka zaznie jeho Sonáta pre klavír, ktorú skladateľ skomponoval v Terezíne," hovorí Tolstova k večeru, ktorý uzavrie Sonáta pre klavír, H. 350 Bohuslava Martinů, rodáka z českej Poličky. "Patrí k jeho vrcholným dielam klavírneho odkazu. Skomponoval ju v roku 1954 vo Francúzsku," uzatvára filharmónia.