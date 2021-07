Kňažko: S Lasicom sme boli vzájomne neuraziteľní, bolo s ním slobodne

Bratislava 20. júla (TASR) - Milana Kňažka zastihla správa o úmrtí jeho kolegu a priateľa Milana Lasicu v Tatrách, kde sa venoval spoločnej záľube, hral golf. Herec zrušil pobyt a vrátil sa do Bratislavy. "Ak sa dá o smrti povedať, že je krásna, tak sa jej to teraz podarilo, akurát prišla trošku priskoro, mohla ešte počkať," reagoval pre TASR Kňažko na úmrtie humoristu, dramatika, textára, herca, režiséra moderátora a speváka. "Zomrel uprostred práce, ani o tom nevedel. Keď je to nevyhnutné, takýto koniec je možno ten, ktorý by si prial ktokoľvek z nás," konštatoval Kńažko. Priznal, že majster humoru a satiry bol síce viackrát chorý, absolvoval operáciu srdca, mal aj iné zdravotné komplikácie, jeho priatelia a kolegovia to však vnímali inak. "Vytvorili sme si predstavu, že to nie je pravda a potom nás to prekvapilo," dodal Kňažko.



"Veľa sme toho za posledných 24 rokov prežili, skúšali a hrali sme predstavenia, kým bol Marián Labuda medzi nami, išli sme si spolu niekam sadnúť, ešte nám predstavenie bolo málo, potrebovali sme sa dorozprávať. Prežili sme spolu nekonečné hodiny v aute na ceste do Prahy či Košíc a späť. S predstaveniami sme pochodili celú republiku aj Čechy, na golfe sme strávili celé dni," spomína Kňažko, ktorý s Lasicom cestoval za golfom aj do zahraničia, herci boli spolu v Maďarsku, Francúzsku i na Cypre. "Boli sme vzájomne neuraziteľní, veľmi slobodne som sa cítil s ním, a myslím si, že on tiež. Je dobré, keď si nemusíte dávať pozor na to, čo poviete, keď ste v spoločnosti niekoho a môžete povedať vyslovene čokoľvek, a nikdy to nebude pochopené zle."



Donedávna hral Kňažko s Lasicom v jeho Štúdiu L+S dva tituly - Rybárik kráľovský a Na fašírky mi nesiahaj. Obe divácky obľúbené predstavenia zrejme z repertoáru divadla definitívne odchádzajú s Milanom Lasicom. "Musím sa s tým nejako vyrovnať, pretože v predstaveniach ho určite nebudeme nahrádzať, ani to nie je možné, to je nezmysel," podčiarkol Kňažko, ktorému momentálne zostali už len dve predstavenia v češtine, účinkuje v Divadle Bolka Polívku a v Divadle na Jezerce u Jana Hrušínského. "Prichádza mi to úsmevné, slovenský herec žijúci v Bratislave hrá výlučne v češtine v českých divadlách, musím sa s tým vyrovnať, možno si tu na Slovensku ešte niečo vymyslím," naznačuje Kňažko.