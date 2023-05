Knihou Oravy v kategórii beletria sa stalo dielo Pod krídlom Serafa

Dolný Kubín 14. mája (TASR) - Knihou Oravy za rok 2022 v kategórii beletria sa stalo dielo Evy Lofajovej s názvom Pod krídlom Serafa. V kategórii odborná literatúra zvíťazila kniha Veličná v spomienkach a obrazoch od kolektívu autorov. TASR o tom informovala koordinátorka z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne Mária Babík Ferancová.



Hlasujúci čitatelia poslali knihám 1471 platných hlasov. Víťazné dielo v kategórii beletria získalo 180 hlasov. "Autorka sa inšpirovala skutočnými životnými príbehmi. V sedemnástich poviedkach zachytila život bežného človeka so všetkými starosťami - radosťami," priblížila koordinátorka. Druhou najúspešnejšou sa v tejto kategórii stala kniha autora Adama Kováčika Nemé hlasy. Na treťom mieste skončil Misionár Ján od Antona Laučeka.



Víťaz v kategórii odborná literatúra dostal 200 hlasov. "Publikácia plná fotografií a popisov spomienok od ľudí, ktorých navonok spája jediná vec, a to rodná obec. Druhou naj publikáciou v tejto kategórii sa stala kniha Stručná história vzťahov cirkvi a štátu od Petra Olexáka," dodala Babík Ferancová. Na treťom mieste skončila kniha od Evy Kurjakovej a Mareka Graňáka Farský kostol svätých Petra a Pavla v Zubrohlave.



Z najlepších kníh každého regiónu Žilinského kraja vznikne putovná výstava. Tú budú postupne prezentovať v regionálnych knižniciach. V Oravskej knižnici bude výstava prístupná od 8. do 26. augusta.