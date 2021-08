Knižnica Podtatranského múzea rozšírila svoj fond o 44 kníh

Poprad 11. augusta (TASR) - Knižnica Podtatranského múzea v Poprade rozšírila svoj fond o novú odbornú literatúru z oblasti histórie, etnológie, umenia, archeológie, prírodných vied či muzeológie. Sumu 1000 eur na jej nákup získala z Fondu na podporu umenia (FPU). Knihy sú k dispozícii používateľom formou prezenčného štúdia v priestoroch študovne múzejnej knižnice.



Ako TASR informovala kurátorka múzea Jana Kušniráková, FPU zároveň stanovil podmienku, aby 20 percent z celkového rozpočtu bolo určených na nákup literatúry, ktorá vyšla s jeho podporou.



"Tieto tituly sme tiež zahrnuli do akvizície, keďže ide o veľmi hodnotné publikácie. Celkový počet zakúpených kníh je 44 kusov," povedala Kušniráková.



Novozískané publikácie budú slúžiť hlavne pracovníkom múzea, ale tiež odbornej a širokej verejnosti z radov študentov, historikov, prípadne bádateľov so záujmom o uvedené oblasti ľudského poznania.



Knižnica sa podľa Kušnirákovej každoročne zapája do dotačného systému FPU a pravidelne získava podporu v oblasti ochrany historického knižničného fondu a tiež podprograme Akvizícia knižníc.