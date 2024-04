Knižnica Prešovskej univerzity oslavuje životné jubileum Ľ. Gumana

Prešov 13. apríla (TASR) - Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity (UK PU) oslavuje životné jubileum výtvarníka Ľuba Gumana výstavou SIXTY. Návštevníkom ju sprístupnili tento týždeň a potrvá do 10. mája. Obsahuje 60 umeleckých diel, pričom väčšinou ide o cykly. Riaditeľ knižnice Peter Haľko uviedol, že expozícia nadväzuje na tradíciu predstavovania absolventov univerzity.



"Ide o prvú výstavu Ľuba Gumana v našej knižnici, ktorý svojou tvorbou nadväzuje na najlepšie tradície modernej prešovskej, respektíve východoslovenskej výtvarnej školy, prezentovanej aj jeho učiteľmi," objasnil Haľko.



Autor sa venuje kresbe, maľbe, grafike, knižným ilustráciám a objektom. Gro výstavy tvoria naturálne až expresívne kresby. Nimi Guman podľa akademického maliara a kurátora Petra Kocáka opätovne dokazuje, že patrí k našim najlepším a najvýraznejším kresliarom - figuralistom. "Jeho kresba je ponorom do najintímnejších ukrytých vrstiev duše. Jeho diela tnú do živého. Rezonujú s podvedomím i nadvedomím duše. Jednoduchosť a priamosť kompozície nám nedáva na výber. Jeho minuciózne precízna, majstrovská, výnimočná kresba perom nás vťahuje do vnútorného priestoru jeho vízií. Kresba je jeho umeleckou esenciou," zhodnotil Kocák.



Sám autor vo svojich kresbách hľadá výkrik, pokúša sa, aby jeho obrázky kričali a boli zrkadlom súčasnej doby. "Ja tie kresby nekreslím, ja ich píšem. Okrem znepokojenia je tam aj veľa pozitívna, ale aj skrytých grimasiek a výsmechu," dodal Guman, ktorý sa po 40 rokoch vraciam na svoju "alma mater".



Výstave dominuje monumentálny objekt s názvom Očistec - Spaľovač myšlienok, ktorý mal premiéru v roku 2015 v Šarišskej galérii pod názvom Očistec. "Namiesto červenej plochy, ktorá je tam dnes, bolo vtedy zrkadlo, aby sa v ňom videli všetci tí, ktorí očistu potrebujú. Nová jednoliata červená plocha spája celú výtvarnú inštaláciu a nazval som ju Spaľovač myšlienok. To znamená, že očistec zostal a červená plocha je akýmsi symbolom otvorenej pece, kde by to zlo malo zaniknúť," uzavrel autor.