Knižný divadelný trh odprezentuje 9 hier o slobode V. Klimáčka

Bratislava 25. marca (TASR) - Na divadelnú literatúru, divadelné hry a knihy o divadelnom umení je zameraný nový knižný festival, ktorý organizuje Divadelný ústav v Bratislave. Knižný divadelný trh sa koná v piatok od 16.00 do 20.00 h v Štúdiu 12 na Jakubovom námestím a v rovnakom čase v sobotu (26. 3.). "Okrem množstva kníh o divadle čaká návštevníkov sprievodný program, tešiť sa môžu na stretnutie s dramatikmi aj hereckými protagonistami a tvorcami divadla," uviedla pre TASR PR manažérka Jana Dugasová.



Súčasťou podujatia bude aj slávnostná prezentácia novej publikácie Viliama Klimáčka "9 hier o slobode". Divadelný ústav približuje, že jeho nová kniha obsahuje popri deviatich zaujímavých hrách slovenského dramatika aj jeho esej o politickom divadle a odbornú štúdiu Juraja Šebestu. "Knihu predstaví sám autor v rozhovore s Marekom Godovičom," dodala Dugasová. Publikáciu uvedú do života v sobotu o 19.00 h.



Výťažok z predaja publikácií venujú usporiadatelia na pomoc Ukrajine prostredníctvom neziskovej organizácie Človek v ohrození.



Divadelný ústav zároveň vyjadril podporu ukrajinským umelcom a divadelníkom v ich snahe chrániť základné ľudské slobody. Na Facebooku založil verejnú skupinu Divadelný azyl Ukrajina.sk, ktorá má slúžiť ako stredisko informácií pre divadelné inštitúcie a jednotlivcov. Skupina má za cieľ zdieľať mapu aktivít slovenských divadiel na pomoc Ukrajine, zhromaždiť dostupné iniciatívy a sprostredkovať informácie o umeleckých príležitostiach a pracovných ponukách v divadlách, začleniť ukrajinských divadelníkov do slovenskej divadelnej komunity.



"Rozhodli sme sa, že sa pokúsime vytvoriť sieť, kanál informácií, v rámci ktorého budeme zoskupovať všetky iniciatívy z našich divadiel. Chceme podať pomocnú ruku, ale na druhej strane sa chceme zorientovať v legislatíve, aby sme vedeli promptne reagovať a uplatniť našich kolegov z Ukrajiny, napríklad aj na našom pracovnom trhu. Vznikajú možnosti rezidencií, stáží, štipendií, atď.," dodala k vytvoreniu verejnej skupiny Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu.