Knižný veľtrh Bibliotéka predstaví viac ako 200 vystavovateľov

Bratislava 5. novembra (TASR) - Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka, ktorý je najväčším podujatím svojho druhu na Slovensku, čitateľom a milovníkom kníh už 27 rokov prináša novinky aj obľúbenú klasiku od desiatok vydavateľstiev, doplnené pulzujúcou knižnou atmosférou. Od 7. do 10. novembra poskytne čitateľom a milovníkom literatúry nielen bohatú ponuku titulov od 60 vydavateľstiev, ale aj pútavý sprievodný program na početných literárnych pódiách. Celkovo sa na ploche 10.000 m2 predstaví viac ako 200 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Ruska. V tomto roku veľtrh obohatí prítomnosť čestného hosťa, ktorým je Maďarsko. TASR o tom informovala PR manažérka Martina Macková.



Najočakávanejšie knižné novinky, bestsellery aj nestarnúca klasika, limitované edície, exkluzívne tituly, ale aj skvelé zľavy, knihy všetkých žánrov pre dospelých i deti, zaujímavé diskusie, pútavé knižné prezentácie, krsty, autogramiády a stretnutia s obľúbenými autormi, medzi ktorými nebudú chýbať mená svetového formátu, to všetko čaká návštevníkov tohto knižného veľtrhu. Ten prináša zásadnú novinku, keď po prvýkrát vo svojej histórii bude mať čestného hosťa. Stane sa ním Maďarsko, čo pre návštevníkov bude znamenať množstvo kvalitnej literatúry a sprievodných podujatí navyše.



Mnohí vydavatelia odprezentujú svoje knižné novinky práve na Bibliotéke. Scenárista Maroš Hečko sa zúčastní na besede ku knihe Amnestie, ktorá vychádza pri príležitosti uvedenia filmovej drámy do kín. Prokurátorka Eva Mišíková a investigatívna novinárka Ľudmila Lacková zasa osobne priblížia knihu Proti zločinu. Reedíciu nadčasových fejtónov Júliusa Satinského s názvom Moji milí Slováci uvedie do života jeho dcéra Lucia Satinská. Boris Filan priblíži výber z najlepších cestopisov a "filanoviek" Široko Ďaleko a Cesta okolo sveta, ktoré vyšli pri príležitosti jeho 70. narodenín. Čitateľov zaujme aj necenzurované vydanie kultovej knihy Majster a Margaréta s novým prekladom Jána Štrassera a ilustráciami Lucie Žatkuliakovej, ktorej prvý náklad sa vypredal za dva dni. Milovníkov kníh potešia aj viaceré novinky, ktoré vychádzajú tesne pred Bibliotékou, medzi nimi publikácia Umenie od kolektívu zahraničných autorov, kniha Jozefa Leikerta Ukradnutá mladosť, ktorá prináša skutočné príbehy študentov v koncentračnom tábore Sachsenhausen či nový román Táni Keleovej Vasilkovej Zrkadlo.



O správnu knižnú atmosféru sa postará aj množstvo ďalších osobností z (nielen) literárneho sveta, svoje knihy prídu predstaviť Ľubomír Feldek, Lucia Sasková, Zuzka Šulajová, psychológ Anton Heretik, Tatiana Brezinská, Zuzana Haasová, Mila Haugová, Mária Ferenčuhová, Michal Hvorecký, Uršuľa Kovalyk, Arpád Šoltész, Ivan Štrpka, Lujza Garajová, Robert Bryndza, Katarína Gillerová, hudobník Janko Lehotský, bývalý hokejista Boris Valábik či znalec prírody Miroslav Saniga.



Jednou z najväčších hviezd tohtoročného knižného festivalu bude populárny švédsky autor Stefan Ahnhem, ktorý na Bibliotéke svojim fanúšikom predstaví svoj krimi román Motív X. Na Bibliotéku po prvý raz zavíta aj známy francúzsky autor krimi románov Bernard Minier, aby fanúšikom priblížil svoju novinku s názvom Na kraji priepasti. Ďalší spisovateľ svetového formátu a zároveň jeden z najvýznamnejších maďarských autorov súčasnosti György Dragomán spoločne so svojou manželkou, autorkou poézie a prózy Annou Szabó T, prídu návštevníkom porozprávať o pripravovaných knihách. Jeho román Biely kráľ sa stal medzinárodným bestsellerom a bol preložený do takmer 30 jazykov.