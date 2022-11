Kocáb a Sommerová premiérujú v Bratislave film o rockerovi, politikovi

Bratislava 14. novembra (TASR) – Nežnú revolúciu pripomenie divákom v kinách film Michael Kocáb – rocker verzus politik. Celovečerný dokument českej režisérky Olgy Sommerovej o svojom životnom príbehu premiéroval v pondelok v Bratislave rocker, skladateľ, politik a občiansky aktivista Michael Kocáb spolu s režisérkou snímky. Pozvanie na premiéru prijala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Film vstúpi do kín 17. novembra.



"Michael je skutočne úkazom toho, čomu sa hovorí úloha osobnosti v histórii, že jeden človek, keď sa do niečoho oprie, dá do toho silu a vášeň, že sa niečo podarí, niečo sa pohne," povedala pre TASR Sommerová pred premiérou filmu, v ktorom ukazuje, že celý Kocábov život sprevádza boj za ľudské práva, politickú kultúru a demokraciu.



Dokument pripomenie, že zakladateľovi kultovej rockovej skupiny Pražský výběr sa okrem iného podarilo stiahnuť sovietske vojská z Československa. Z čias Nežnej revolúcie ho mapuje ako jedného zo zakladateľov Občianskeho fóra a potvrdí fakt, že práve on nominoval Václava Havla na prezidenta. V roku 2009 sa Michael Kocáb, skladateľ rockovej, filmovej i klasickej hudby, stal ministrom pre ľudské práva a národnostné menšiny a neskôr vládnym komisárom pre ľudské práva.



Film je portrétom hudobníka, ktorý sa stal aj politikom a zostáva osobitým občianskym aktivistom. Kocábove životné etapy prechádzajú od kľúčových momentov detstva, mladosti, dospelosti až po zrelý vek, cez ktorého perspektívu sa umelec a politik na seba a svoj život v mnohých komentároch pozerá.



Kocáb pre TASR potvrdil, že je s filmom spokojný a je vďačný, že sa ho Sommerová rozhodla natočiť. "Sám by som si to nedovolil iniciovať, jediná, to nie je výhrada, skôr povzdychnutie, že film sa viac menej končí v mojich 35 rokoch. Boli tam nejaké dôležité veci, Oľga sa zamerala na tie najdôležitejšie, zvyšok sa tam nezmestil," zhodnotil portrét, ktorý namiesto očakávanej "nekompromisnej zúrivosti" starého rockera ponúka životný optimizmus sprevádzaný pokorou k úspechom a sebaironickou reflexiou nad vlastnými chybami a omylmi.



"Politiky je tam viac, pretože Oľga je homo politicus, ale tiež tam dala veľa rodiny, čím ma prekvapila, ale mám z toho radosť, pretože milujem svoju rodinu a deti," poznamenal Kocáb. Vo filme nechýbajú ani slovenské lokácie a stretnutia s osobnosťami slovenského politického i kultúrneho života.