Kočiš: Mal som šťastie na hereckých kolegov
Peter Kočiš začínal už ako päťročný chlapec.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovenský herec a moderátor Peter Kočiš oslávi 19. októbra okrúhle 60. narodeniny. K jubileu umelca, ktorý už ako dieťa uplatnil svoj talent v televíznych inscenáciách a seriáloch, neskôr na filmovom plátne, divadelnom javisku, v rozhlase i dabingu, mu gratuluje umelecký riaditeľ Divadla Nová scéna (DNS) Karol Čálik. S hercom, ktorý je súčasne známy ako moderátor rozhlasových aj televíznych programov, sa stretol podľa vlastných slov pred polstoročím.
„Je tomu možno aj 50 rokov, čo sme v Slovenskej televízii natáčali nejakú inscenáciu. Všimol som si tam jedno tak desať-jedenásť ročné chlapča,“ spomína Čálik na chlapca, ktorý ho zaujal veľkými bystrými zvedavými, pritom veselými očami. „Mal talent a bol prirodzený. Voči nám starším hercom bol pozorný a úctivý. Mal v sebe pokoru. Ten malý ‚herčok‘ bol Peter Kočiš. Som rád, že tieto výnimočné vlastnosti ho zdobia aj v šesťdesiatke,“ dodal umelecký šéf DNS.
Jubilujúci herec v rozhovore pre divadlo povedal, že aj keď v televízii či vo filme pôsobí viac ako 50 rokov, bilancovať sa ešte nechystá. „Pretože dúfam, že ma ešte čakajú zaujímavé ponuky a príležitosti. Ale predsa len, keď sa obzriem dozadu, musím povedať, že som mal šťastie na skvelých hereckých kolegov a kolegyne, či už na Slovensku, alebo aj v Česku a takisto na vynikajúcich režisérov a krásne postavy, ktorých bolo naozaj veľmi veľa,“ hovorí Peter Kočiš. Radosť má aj z toho, že neskôr sa k tomu pridali aj úžasné príležitosti v divadle. „A som vďačný, že stále prichádzajú.“
Peter Kočiš začínal už ako päťročný chlapec. „S myšlienkou na to, že by som mohol byť hercom, som tak naozaj začal koketovať na gymnáziu, pretože v tom období som už točil skutočne veľa, či už na Slovensku, alebo aj v Česku. Tak som si dal prihlášku na VŠMU, prijali ma na prvý pokus a už som sa tejto krásnej profesii upísal a vydržal som až dodnes. A úprimne sa z toho teším,“ poznamenal herec, ktorý spolupracoval s režisérskymi špičkami. Do zoznamu menovaných sa dostali napríklad Pavol Haspra, Peter Mikulík, Ľubomír Vajdička, Jozef Bednárik, Stanislav Párnický, Miloš Pietor, Ivan Petrovický, Juraj Jakubisko, Milan Lasica či Peter Bebjak. „A čo sa týka posledného obdobia, tak veľmi rád spolupracujem s Janom Pachlom z Čiech, Jankom Sebechlebským a úžasná spolupráca bola aj s Robertom Dornhelmom,“ spomína režiséra, ktorý sa podpísal aj pod úspešnú historickú minisériu Mária Terézia. Peter Kočiš v nej stvárnil grófa Taroucu, dôverníka a radcu cisárovnej.
