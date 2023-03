Komédia Buď chlap! spojila J. Prachařa, T. Rambu aj O. Sokola

Bratislava 23. marca (TASR) – Program slovenských kín spestril vo štvrtok český film Buď chlap! "Mainstreamová feelgood komédia o mladom mužovi, ktorý sa rozhodne odísť do Tatier na taký chlapský kurz. Chce totiž presvedčiť svoje milované dievča, že je naozajstný chlap. Ale nedarí sa mu to podľa jeho očakávania," hovorí o snímke jej režisér Michal Samir. Divákom sa v nej predstaví Jakub Prachař, Tereza Ramba, Ondřej Sokol či Sabina Remundová.



"Už pred rokmi som si povedal, že nebudem robiť s ľuďmi, ktorí sú mi nesympatickí, alebo majú nejaké mindráky, a potom sa to niekde prejavuje. Mám to šťastie, že sa mi toto darí, aj toto natáčanie bolo skvelé," povedal pre TASR Prachař. Film, ktorého názov nabáda fotografa Pavla, aby sa stal tým správnym mužom pre ženu svojho srdca, sa odohráva z veľkej časti v prostredí Vysokých Tatier. Prachař v slovenských veľhorách zakúsil nakrúcanie aj v drsnejších podmienkach, na miestach, ktoré filmári bežne nevyhľadávajú. "Sú tam miesta, kam nejde asfaltka, čo je dobré pre prírodu, no už horšie pre filmárov, takže sme to mali aj s ´výšľapom´, ale patrilo to k tomu, človek potom nemusel toľko hrať, pretože to vyčerpanie bolo prirodzené," dodal herec.



Režisér potvrdil, že deň pred natáčaním prestala fungovať lanovka a filmový štáb mal skutočne veľký problém vyškrabať sa do výšky 2000 metrov so všetkou technikou aj hercami. "Nie som žiadny turista, pre nás všetkých bolo veľmi ťažké dostať sa tak vysoko, ale filmovanie nás neprestávalo baviť a všetky nebezpečia a prekážky boli naopak potvrdením toho, že musíme Tatry prebiť a dokázať to, čo sme prišli dokázať," dodal Samir.



Bývalého mariňáka Weisnera, pod ktorého vedením má Pavol absolvovať chlapský kurz, si zahral Ondřej Sokol. "Je to chlapík, ktorý prešiel peklom, bol u amerických SEALov, vo francúzskej cudzineckej légii, zachránil veľa životov, prežil mnoho bojov... Akurát, že nič z toho nie je pravda," komentoval postavu herec, režisér a moderátor.



Hlavnú ženskú hrdinku, pre ktorú sa Pavol rozhodne stať skutočným chlapom prostredníctvom špeciálneho kurzu v horách, hrá Tereza Ramba. Jej rodičov hrajú Ivana Chýlková a Igor Bareš, "vhodného" snúbenca Ondřej Veselý. V ďalších postavách účinkujú Sabina Remundová, Ester Geislerová či Naďa Konvalinková.



Film Buď chlap! je v kinách od 23. marca.