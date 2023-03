Komédia, ktorá vo Francúzsku trhala rekordy, mieri do slovenských kín

Bratislava 28. marca (OTS) - Filmy ako Alibi na mieru, Prázdniny all exclusive, Vezmi si ma, kamoš či minuloročná paródia na superhrdinské blockbustery s názvom Badman pobavili v kinách a pri televíznych obrazovkách aj tisíce slovenských divákov.Práve prvá menovaná komédia sa stala doposiaľ celosvetovo najúspešnejším titulom tejto známej partie Francúzov a vyzerá to tak, že očakávané pokračovanie s názvom Alibi na mieru 2 by ju mohlo ešte prekonať. Filmová novinka už totiž doma vo Francúzsku návštevnosťou „predbehla“ prvý diel a do kín si ju doteraz prišli pozrieť takmer 4 milióny divákov. Odsa na ňu v kinách môžu tešiť aj Slováci.Prvý film bol založený na príbehu originálnej agentúry s názvom Alibi na mieru, v ktorej hlavný hrdina Greg () spolu s dvomi tak trochu uletenými kolegami () zabezpečoval svojim klientom alibi všetkého druhu. Či už potrebovali ututlať milenecké aféry, vyhovoriť sa z rodinnej večere alebo zatajiť pred manželkou výhru v lotérii, Alibi na mieru za nich vyžehlilo akýkoľvek problém. V pokračovaní, ktoré sľubuje ešte viac bláznivých situácií a nekorektného humoru, bude Greg po prvýkrát potrebovať alibi sám pre seba.So svojou životnou láskou Flo () sa chystá oženiť, čo je samo o sebe skvelá správa, no má to jeden háčik. Gregovi potenciálni svokrovci totiž trvajú na tom, že na svadbe musia byť aj jeho rodičia. Greg si je však dobre vedomý, že jeho otec podvodník a mama hviezda erotických filmov na budúcich svokrovcov veľký dojem neurobia, rozhodne sa preto opäť otvoriť svoju agentúru a zohnať si ako posledné alibi reprezentatívnejších falošných rodičov. Svadba sa zdá byť zachránená, asi však netreba vysvetľovať, že to ani zďaleka nepôjde tak hladko, ako si Greg predstavoval. Pavučina lží, do ktorej sa postupne čoraz viac zamotáva, strhne lavínu šialených udalostí, trapasov a prekvapivých zvratov. A hlavne nespútaného, bláznivého humoru, ktorý divákov nenechá si vydýchnuť. Nič uletenejšie tento rok v kinách neuvidíte.Hoci by sa mohlo zdať, že natočiť bláznivú komédiu je pre filmárov jedna z najľahších úloh, nie je to celkom tak. Nakrúcanie tohto typu filmov nie je len o zábave, ale aj najmä o množstve tvrdej práce, o čom by partia okolonaozaj vedela rozprávať. Ich komédie sa vždy vyznačujú prepracovaným scenárom, originálnym príbehom a tiež množstvom náročných kaskadérskych scén či filmových trikov.hovorí herec a režisér, ktorý tiež prezradil, že na scenári k filmupracovali spolu s tromi ďalšími kolegami rok a pol.„Puntičkárstvo“ tvorcov sa prejavuje aj pri využívaní vizuálnych efektov, ktoré sú pre ich komédie typické. Okrem práce s dronmi a so zeleným plátnom či s ďalšími digitálnymi technológiami často využívajú aj profesionálnych kaskadérov, vďaka čomu pôsobia jednotlivé bláznivé situácie vo filme veľmi realisticky. Philippe Lacheau prezradil, že najnáročnejším trikom pri natáčaní komédie Alibi na mieru 2 bola scéna s detským skákacím hradom, ktorého vzduchová pumpa je pokazená, takže nakoniec vybuchne a odhodí dieťa do susednej záhrady. Asi však neprekvapí, že pri jej nakrúcaní si filmári užili aj veľa zábavy.opisuje so smiechom zážitky z natáčaniaAk máte radi uletené, no nie lacné komédie alebo len skrátka túžite na chvíľu úplne vypnúť a schuti sa pritom zasmiať, rozhodne si filmnenechajte ujsť na veľkom plátne. Originálna komédia príde do slovenských kín