Komédia Milión cestuje za slovenským divákom
Príbeh sleduje charizmatického herca a režiséra Filipa Marténa, ktorý sa snaží zachrániť svoje divadlo a na opravu javiska potrebuje milión eur.
Bratislava 17. septembra (TASR) – Slovenskí priaznivci divadla sa môžu tešiť na novinku s názvom Milión, ktorá spojila režiséra Jakuba Nvotu a hercov Braňa Deáka a Juraja Baču. Brilantná komédia plná humoru, nečakaných zvratov a ostrých dialógov odštartuje svoju púť slovenskými mestami predpremiérou 22. septembra v Trnave a následnou premiérou 23. septembra v Bratislave. TASR informovala PR manažérka Katarína Knochová.
Príbeh sleduje charizmatického herca a režiséra Filipa Marténa, ktorý sa snaží zachrániť svoje divadlo a na opravu javiska potrebuje milión eur. Jeho jedinou nádejou je záhadný mecenáš Jean Petitér, ktorý sa na verejnosti nikdy neukazuje. Stretnutie dvoch výnimočných mužov sa mení na napínavý a vtipný súboj, kde sa prelínajú peniaze, umenie aj životné postoje.
„Je to o dvoch ľuďoch, ktorí na seba narazia. Je to nečakané stretnutie – jeden nevie o druhom a druhý vie všetko o prvom. Od toho momentu začína kolotoč úloh a divadlo na divadlo. Je to herecky príťažlivé, zábavné a fyzicky veľmi náročné. Pevne verím, že divák sa zabaví spolu s nami,“ hovorí pre médiá Braňo Deák.
Režisér Jakub Nvota vidí v hre silný kontrast a kvalitnú predlohu: „Na jednej strane stojí bankár – človek mimo umenia, na druhej umelec, nepoužiteľný v normálnom živote. Tak na seba narazia dve reality a my sa snažíme, aby tá zrážka bola pre diváka čo najatraktívnejšia. Myslím si, že text za to stojí a že Juraj s Braňom v ňom dokážu priniesť nové, zaujímavé polohy.“
Po premiére v Bratislave predstavenie odštartuje slovenské turné a postupne sa predstaví aj v Smižanoch (14. 10.), Poprade (15. 10.), Nitre (29. 10.), Prievidzi (5. 11.), Banskej Bystrici (12. 11.), Žiline (24. 11.) a Leviciach (9. 12.).
