Komédia Šťastný nový rok sa dočkala pokračovania

Bratislava 27. októbra (TASR) - Romantická komédia Šťastný nový rok, ktorú videlo v kinách takmer 600.000 divákov, sa dočkala svojho pokračovania. Tvorcovia zverejnili v stredu trailer filmu, za ktorým opäť stojí scenáristka a producentka Adriana Kronerová a režisér Jakub Kroner. Do voľného pokračovania snímky s podtitulom Dobro došli obsadili plno hereckých hviezd. TASR o tom informoval PR manažér Radomír Brhlík.



Príbeh sa začína tým, že Marek (Ján Koleník) požiada o ruku Hanu (Táňa Pauhofová). Nasledujúci dej sa točí okolo ich svadby pri "československom" mori v malebnom Chorvátsku. "Film sme nakrúcali v čase končiaceho lockdownu za prísnych opatrení. Bolo to dobrodružstvo a je malý zázrak, že sa to podarilo a nakrútilo bez ujmy," prezrádza Koleník. Herec priznáva, že je za to vďačný a nepovažuje to za samozrejmosť: "Bola to moja jediná zahraničná cesta počas toho obdobia. Preto na to spomínam aj ako na dovolenku. Dúfam, že sa tá príjemná letná a dovolenková nálada prenesie aj na plátno kín."



Pre herečku Antóniu Liškovú boli začiatky nakrúcania v spomínanom čase komplikované. "Po dlhom čase som vycestovala do zahraničia a trvalo mi pár dní, kým som sa upokojila. Potom to už bolo ako v rozprávke, nádherné miesto, more, v ktorom sme sa kúpali, hoci bolo 18 stupňov, a moja 'slovenská rodina'. Čo viac si želať."







Aj herečka Gabriela Marcinková vnímala nakrúcanie pokračovania filmu Šťastný nový rok ako rodinnú akciu. Pripomína, že jednotka sa nakrúcala v Tatrách, kde bola s manželom a s ich vtedy päťmesačnou dcérou: "Za dvojkou sme cestovali až do Chorvátska pre zmenu s dvoma deťmi – dva a polročnou Emou a šesťtýždňovým Jakubom. Čiže väčšina mojej pozornosti smerovala k tomu, aby boli deti spokojné. Čo sa nám viac-menej darilo. No a stretnutie so štábom je pre mňa vždy mimoriadne príjemnou udalosťou. Producentka Adriana Kronerová vie okolo seba zhromaždiť ľudí, ktorí sú vlastne taká ďalšia rodina."



Účinkovanie v prvom filme si v jeho voľnom pokračovaní zopakujú Zuzana Norisová, Emília Vášáryová, Jiří Bartoška, Tomáš Maštalír, Marek Majeský i Petr Vaněk. Objavia sa aj herecké legendy Dagmar Havlová a Jozef Vajda. Hereckú zostavu dopĺňajú zahraniční herci Marco Bonini (Taliansko), Toni Gojanovič a Goran Bogdan (Chorvátsko).



Šťastný nový rok 2: Dobro došli uvedie do kín distribučná spoločnosť Continental film 26. decembra.