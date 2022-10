Komédiu Grand Prix ocenia fanúšikovia štýlu humoru J. Prušinovského

Bratislava 17. októbra (TASR) – Grand Prix je názov novej komédie českého scenáristu a režiséra Jana Prušinovského. Hlavnými hrdinami sú dvaja bratranci, ktorých hrajú Kryštof Hádek a Robin Ferro, a ich nenapraviteľný kamarát Štětka v podaní Štěpána Kozuba. "Film žánrovo nadväzuje na režisérovu úspešnú sériu Okresní přebor, Čtvrtá hvězda či MOST!, tentoraz sa však vydáva aj za hranice našej krajiny a ponúka divákom divokú jazdu za snom naprieč Európou," približuje film distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia, ktorá ho uvedie do kín 17. novembra.



Bratranci Roman a Emil žijú v pohraničnom meste Cvikov, kde sa snažia prežiť, ako sa dá. Roman vedie krachujúci autobazár a snaží sa postarať o rodinu, čudák Emil trávi čas vo svojej starostlivo upratanej autodielni. Chodia spolu na autokros a večne sa hádajú. Momentálne spolu nehovoria, ale keď Emil vyhrá v televíznej súťaži lístky na Veľkú cenu Španielska v Barcelone, začnú k sebe opäť hľadať cestu. Vidieť Formulu 1 naživo je ich spoločný sen.







"Roman je bývalý automobilový pretekár a otec troch detí. Sám rád šoférujem, ale v tomto filme som šoféroval veľa, a to konkrétne, pretože sme jazdili staré 'vraždy'," hovorí Hádek. "Emil má menšiu sociálnu dysfunkciu, čo mu život nijako neuľahčuje. Ale o autách vie úplne všetko, takže Romanovi pomáha na pretekoch a vyčíta mu, že sa o ne nestará. Obviňuje aj svojho priateľa Štetku," priblížil Ferro.



"Kde sa objaví Štetka, tam sú problémy. Myslím, že názov naozaj vystihuje postavu," povedal Kozub o svojej úlohe vo filme. "Je to môj úplne prvý roadmovie a prvýkrát som videl, aké ťažké je prejsť Európu," dodal herec, ktorého postava sa vydáva na cestu s ústrednou dvojicou celkom neplánovane.



Trojica sa vydáva cez Nemecko a Francúzsko do Španielska, zatiaľ čo vo Cvikove hasí Romanove problémy jeho manželka Iveta (Anna Kameníková). Obťažuje ju nespokojný klient autobazáru (Miroslav Donutil), a situáciu musí riešiť miestny policajt Holeček (Marek Daniel). "Vo chvíli, keď sa miestna pravidelná užívateľka pervitínu Jindra (Tatiana Dyková) zapletie do zdanlivo nevinnej víkendovej akcie, roztočí sa kolotoč, ktorý sa nedá zastaviť," avizuje distribučná spoločnosť komédiu, ktorú ocenia fanúšikovia štýlu humoru Jana Prušinovského.