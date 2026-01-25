< sekcia Kultúra
Komorný orchester si pripomenie svojho zakladateľa B. Warchala
Návštevníci spomienkového koncertu si vypočujú aj Wolfganga Amadea Mozarta a jeho poslednú symfóniu, ktorou je Symfónia C dur č. 41, Jupiterská, KV 551.
Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenský komorný orchester (SKO) každoročne venuje jeden z januárových koncertov spomienke na svojho zakladateľa, legendárneho Bohdana Warchala. Koncertná sieň Slovenskej filharmónie (SF) bude v nedeľu o 16.00 h miestom tohtoročného koncertu Hommage á Bohdan Warchal. „Hosťami nedeľného popoludnia budú poprední českí interpreti - husľový virtuóz Ivan Ženatý a klavirista Igor Ardašev,“ uvádza filharmónia k podujatiu, na ktorom si pripomenie nedožité 96. narodeniny profesora Warchala.
„Už príchodom na pódium - svojím zjavom a typickým podmanivým úsmevom - dokázal okamžite nadviazať kontakt s publikom. Nadšené publikum dokázal udržať v napätí svojím neomylným inštinktom pre tempo a rytmus, čím ho dostával do varu,“ spomína na umelca dlhoročný člen „Warchalovcov“ Kornel Klatt v knihe spomienok Hral som s Warchalovcami.
Dramaturgia spomienkových koncertov je každoročne zostavená z diel, ktoré boli kmeňovým repertoárom „Warchalovcov“. Tradíciou je, že na nich po boku komorného orchestra vystupujú zaujímaví hostia. Tentoraz sú nimi dvaja českí interpreti.
Huslista Ivan Ženatý a klavirista Igor Ardašev sa v bratislavskej Redute predstavia v Koncerte pre husle, klavír a sláčikový orchester d mol Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Program otvorí Cantica slovaca pre sláčikový orchester slovenského skladateľa, dirigenta, huslistu a pedagóga Ladislava Kupkoviča, ktorý od roku 1969 pôsobil v Nemecku. „Cantica slovaca vznikla v roku 2009 a skladateľ ju skomponoval v dvoch verziách - pre sláčikový orchester (2009) a sláčikové kvarteto (2010). Verziu pre sláčikový orchester premiéroval 13. decembra 2009 Slovenský komorný orchester, ktorému bolo dielo venované,“ dodáva SF k titulu, pozostávajúcemu zo štyroch tematicky a výrazovo odlišných častí.
Návštevníci spomienkového koncertu si vypočujú aj Wolfganga Amadea Mozarta a jeho poslednú symfóniu, ktorou je Symfónia C dur č. 41, Jupiterská, KV 551. „Mozart ju napísal tri roky pred svojou smrťou. Vznikla za šesť týždňov spolu s dvoma ďalšími symfóniami v lete roku 1788,“ poznamenáva filharmónia s tým, že zaradením jedného z vrcholných Mozartových diel si pripomenie 270. výročie narodenia skladateľa a súčasne 235. výročie úmrtia hudobného génia.
Bohdan Warchal (27. január 1930 - 30. december 2000) inicioval vznik komorného súboru v roku 1960, zostavil ho z vynikajúcich hráčov sláčikovej sekcie orchestra SF. SKO známy tiež ako Warchalovci sa stal jedným z najpopulárnejších súborov v oblasti vážnej hudby na Slovensku a popredným predstaviteľom slovenského interpretačného umenia v zahraničí. Warchal viedol komorný orchester s malou nečakanou pauzou celých 40 rokov. Štafetu umeleckého vedúceho odovzdal svojmu žiakovi Ewaldovi Danelovi, ktorý vedie SKO od roku 2001.
