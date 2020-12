Nová kompilácia piesní Beáty Dubasovej mapuje kariéru speváčky

Bratislava 20. decembra (TASR) – Najväčšie hity 1985 – 2020 je názov novej kompilácie speváčky Beáty Dubasovej, ktorá vyšla v závere októbra. Výberovka ponúka štyri desiatky piesní, od prvých hitov Maznáčik a Účesy z roku 1985 až po súčasnosť v podobe duetu Ježiško je v každom z nás s Alanom Mikušekom.



„Potešilo ma vydanie kompilácie, predchádzajúce sú dávno vypredané a ľudia sa ma stále pýtali, kde by sa dali zohnať. Výber nebol ľahký, lebo všetky tieto piesne sú ako moje deti a ťažko je vyberať či uprednostniť niektoré viac, iné menej. Všetky som nahrávala s láskou a nadšením, najlepšie, ako som v tom čase dokázala. Okrem veľmi známych hitov, zozbieraných z mojich všetkých LP platní a CD, sú tu zaradené aj piesne z nášho detského albumu Peter, Vašo a Beáta deťom,“ povedala pre TASR Dubasová.



Začiatky speváckej dráhy tejto sympatickej a dodnes populárnej speváčky sú spojené so začiatkom 80. rokov. „Najviac si spomínam na Košický zlatý poklad. Už som žila v Bratislave, robila som v Zornici, ale nič sa nedialo. Rozhliadala som sa, kde by som mohla spievať s nejakou kapelou. Aj som si našla kapelu do tanca, oproti PKO bol rekreačný podnik Sorea, tam som začala spievať. Potom mi pomohla Magda Medveďová a Štefan Moyzes, ktorí mi napísali pesničku Cesta domov. Spievala som ju na Košickom zlatom poklade v roku 1982, skončila som druhá a získala aj cenu divákov. V porote boli Ľuboš Zeman a Pavol Danišovič. Zaregistrovali moje meno, začala som chodiť do rozhlasu, zoznámila som sa s Romanom Spišiakom a urobili sme trio Danišovič – Dubasová – Spišiak. Začali sme robiť prvé nahrávky, veľmi nám vtedy pomohol Pavol Zelenay, ten mal ako prvý syntetizátor. Maznáčik bola prvá skladba, ktorú sme urobili,“ dodala speváčka.



Vianočná pesnička Pár vianočných slov sa prvýkrát objavila na albume Ako chutí ráno v roku 2005. Je aj na novej kompilácii a pred pár dňami dostala aj videoklip. „Takto milo ma predvianočne prekvapil môj verný fanúšik Roman Klištinec, ktorý žije v Londýne. On vytvoril aj videoklip k piesni Ježiško je v každom z nás, ktorú som nahrala s Alanom Mikušekom,“ dodala pre TASR Beáta Dubasová.