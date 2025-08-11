< sekcia Kultúra
Komunitné centrum Hidepark v Nitre oslávi pätnáste výročie vzniku
V hudobnom programe budú účinkovať kapely Fallgrapp a Dis is Markéta.
Autor TASR
Nitra 11. augusta (TASR) - Hudobnými vystúpeniami a ďalším kultúrnym programom si komunitné a kultúrne centrum Hidepark v Nitre pripomenie 15. výročie svojho vzniku. Ako uviedli organizátori, podujatie sa bude konať 16. augusta v priestoroch centra na Vodnej ulici na brehu rieky Nitra.
V hudobnom programe budú účinkovať kapely Fallgrapp a Dis is Markéta. „O tanečnú párty sa postarajú DJ-i Phonotic, Richťo, Bufo Bufo, Plachta a špeciálny hosť Tono S. Sprievodný program ponúkne zábavný kvíz a tiež špeciálnu Hidepark edíciu podujatia PechaKucha Night,“ informovali organizátori.
Hidepark vznikol v roku 2010, keď partia nadšencov hľadala miesto pre hudobný klub. Neskôr si našli opustenú lúku, ktorú počas leta vykosili, postavili na nej vojenský stan a začali sa tu stretávať.
V súčasnosti je hlavnou činnosťou Hideparku organizovanie kultúrnych a komunitných podujatí, koncertov, divadiel, experimentálnych multižánrových performance i medzinárodných projektov. Súčasťou Hideparku sú aj priestory na šport a trávenie voľného času i komunitná záhrada KOZA, ktorá ponúka ľuďom žijúcim v Nitre priestor na pestovanie vlastných plodín.
