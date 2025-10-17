Konala sa vernisáž výstavy umelca Petríka Daxnera Maľované sny

< sekcia Kultúra
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - V piatok sa v priestoroch Malej dvorany Ministerstva kultúry (MK) SR v Bratislave konala slávnostná vernisáž výstavy Petríka Daxnera s názvom „Maľované sny“. Výstava je sprístupnená pre verejnosť od piatka do 6. novembra v pracovných dňoch od 10.00 do 16.00 h. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Demková.
„Výstava Petríka Daxnera ‚Maľované sny‘ ponúka pohľad do sveta mladého tvorcu, ktorého diela spájajú výtvarnú citlivosť, detskú úprimnosť a hlboký zmysel pre krásu. Je dôkazom, že umenie dokáže spájať ľudí, prebúdzať v nich dobro a pripomínať, že aj malý človek môže robiť veľké veci,“ podotkla Demková.
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) vo svojom príhovore na vernisáži zdôraznila, že talent a cit pre krásu nepoznajú vek a ocenila Petríkov výnimočný zmysel pre farbu, tvar a kompozíciu, ktorý v sebe spája detskú hravosť s autentickým umeleckým prejavom.
