Koncert bez publika predstaví dvoch hráčov Slovenskej filharmónie

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva svojich priaznivcov na šieste podujatie cyklu Koncerty bez publika. V utorok 19. mája o 19.00 h sa v digitálnej koncertnej sieni predstavia dvaja členovia orchestra SF, ktorí sa aktívne venujú aj komornej hudbe - 1. hráč v skupine viol Martin Ruman a člen skupiny 1. huslí Daniel Rumler. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova. Obaja umelci sa predstavia s klavírnym sprievodom Aleny Hučkovej.



Online koncert na www.filharmonia.sk predstaví dvoch všestranných hráčov orchestra SF. Martin Ruman v úvode tejto koncertnej sezóny vystúpil sólovo pod taktovkou šéfdirigenta Jamesa Judda na Slávnostnom koncerte k 70. výročiu vzniku orchestra SF. Pravidelne účinkuje na komornom festivale Konvergencie a je členom komorného zoskupenia Collegium Wartberg, pôsobí aj pedagogicky. "S klaviristkou Alenou Hučkovou tvoria stabilné komorné duo, ktoré vystupuje na Slovensku aj v zahraničí. V septembri 2019 vydali svoje debutové CD s tvorbou pre violu a klavír anglickej skladateľky Rebeccy Clarke a onedlho vyjde ich druhá spoločná nahrávka s tvorbou slovenských skladateľov," ozrejmila Tolstova. Do programu utorkového koncertu umelci zaradili Sonátu pre klavír a violu Es dur, op. 5 č. 3 slávneho bratislavského rodáka Johanna Nepomuka Hummela. Nasledovať bude Sonáta-balada pre violu a klavír z roku 1988 popredného predstaviteľa generácie Slovenskej hudobnej avantgardy Ilju Zeljenku.



Druhým interpretom Koncertu bez publika je Daniel Rumler, od roku 2018 člen skupiny 1. huslí orchestra SF. Pravidelne vystupuje s barokovým orchestrom Ensemble Corund Luzern, s komorným orchestrom Camerata Zürich a ako hráč na violu so zoskupením Bach Ensemble Luzern. Okrem toho sa venuje aranžovaniu a kompozícii. "Jeho transkripcie zazneli na významných festivaloch ako napr. Lucerne Festival a boli nahraté pre vydavateľstvo ECM," poznamenala Tolstova k umelcovi. Rumler z husľového repertoáru do programu zaradil jednu časť cyklu Z domoviny Bedřicha Smetanu, ktorý toto dielo skomponoval v poslednej fáze svojej tvorby v roku 1880. "Koncert uzavrie Sonáta pre husle a klavír č. 3 c mol, op. 45 č. 3 najslávnejšieho nórskeho skladateľa Edvarda Hagerupa Griega, ktorá je z jeho troch sonát najpopulárnejšia," uzavrela Tolstova.