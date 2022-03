Koncert Dlhá noc pre Ukrajinu pomôže rodinám na úteku pred vojnou

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenské nezávislé kapely pripravujú benefičný koncert Dlhá noc pre Ukrajinu na podporu a pomoc tým rodinám, ktoré utiekli zo svojich domovov pred ruskou inváziou, často len s jednou taškou a malými deťmi. Koncert sa uskutoční v nedeľu 13. marca v bratislavskej YMCA v priestoroch A4. TASR o tom informoval PR manažér Alexander Čerevka.



Na koncerte zahrajú The Wilderness, Ali Ibn Rachid, Terrible 2s, Vandali, Longital, Trolejboys, Tante Elze, Hviezda, Pospiš & Sillay, Mišák Štramák, Špaček & Harvan & Kuboš a Neha.



Bude to koncertný happening, na ktorom vystúpia s pár piesňami mnohí nezávislí umelci, ktorí sa otvorene vyjadrujú proti ruskej agresii na Ukrajine. „Žiadna kapela, ktorá tam hrá, tam nie je náhodou. Všetci zúčastnení umelci sú otvorene angažovaní proti vojne na Ukrajine,“ hovorí Lucia Piussi, ktorá spolu s Agnes Loveckou koncert zorganizovala. „Obe sme nielen hudobníčky, ale aj matky a nevieme, čo za peklo tieto utekajúce rodiny musia zažívať. Sú tam aj deti, ktoré potrebujú viac než jedlo. Všetci, ktorí na koncerte zahrajú, hrajú zadarmo a ani na chvíľu nezaváhali,“ dodala.



„Pomohlo množstvo ľudí, tlačiari nám prednostne vytlačili plagáty aj tričká či odznaky. Stopercentný výťažok z akcie pôjde na pomoc konkrétnym rodinám, priamo do ich rúk. Akciu koordinujeme s iniciatívou Kto pomôže Ukrajine. Všetko bude transparentne zverejnené,“ dodáva Lovecká.



Podľa slov organizátorov nejde len o peniaze, ktoré sa vyzbierajú, ale aj o dôležitý psychologický a sociálny rozmer podujatia. „Všetci, ktorí tam prídu, jasne pocítia, že vo svojom postoji nie sú sami a že každá konkrétna pomoc je dobrá,“ doplnila Piussi.