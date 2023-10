Koncert GREGORIAN sa presúva z Incheby do NTC arény Bratislava

Bratislava 11. októbra (OTS) - Svetovo úspešná skupina Gregorian vystúpi v Bratislave počas svojho turné THE BEST OF - World Tour. Fanúšikovia sa dočkajú ich veľkolepého návratu v decembri tohto roka.Vzhľadom na nepredvídané okolnosti zo strany Incheba a.s. sa však miesto konania musí presunúť z haly Incheba Expo do haly NTC aréna Bratislava.,“ hovorí o pripravovanom koncertez usporiadateľskej agentúryV rámci koncertného turné s názvom THE BEST OF - World Tour predstavia Gregorian svoj posledný album. Ako už názov turné napovedá, hlavnú úlohu bude hrať harmonická sila chorálového spevu. Tajomnosť koncertov umocní hlboké prepojenie s náboženskými motívmi a latinskými textami. Chýbať nebudú najznámejšie hity, ktoré zaznejú aj v Bratislave.Vstupenky ešte stále v predaji v sieti Ticketportal Viac informácií a inštrukcie k zmene miesta konania nájdete tu