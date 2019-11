Koncert Habera & Team 2019 Tour bol pre mnohých zážitkom roka

Bratislava 11. novembra (TASR) - Pavol Habera a slovenská rocková legenda Team si v sobotu a nedeľu (10. 11.) "zašportovala" na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde odohrala záverečné dva koncerty šnúry Habera & Team 2019 Tour. Tak ako pri predchádzajúcich 17 koncertoch v priebehu mája, júna a júla v Česku a na Slovensku aj v Bratislave jej skvelú divácku kulisu vytvoril mnohotisícový zástup fanúšikov, ktorí celé tri roky čakali, aby si opäť mohli vypočuť i zaspievať skladby svojej obľúbenej kapely.



Už pri prvej pesničke Ženská menom panika z albumu Team 4, vydaného v roku 1991, sa zaplnené hľadisko potleskom aj spevom pridalo ku kapele. Nasledovali Óda na tie cesty po tele z albumu Team 3 (1990), Prievan v peňaženke a Lietam v tom tiež, obe z druhého albumu Prichytený pri živote (1989), Nemám čo stratiť (Team X, 2004), S tebou bez teba (Team 5, 1993), Pieseň pre nesmelých (Team 2), Slovník cudzích snov (Mám na teba chuť, 2002). Čo skladba to hit, čo skladba, to spev tisícov fanúšikov a tisícov párov zdvihnutých rúk. Keď ich Pavol Habera vyzval, že teraz treba skákať — skákali, teraz treba mávať rukami — mávali. Kapitán Habera velil, hľadisko počúvalo na slovo.



Došlo aj na novinku z tohto roku Chcem to zažiť ešte raz, ktorú zložil Habera a spievajú s ním Ben Cristovao a Viktor Hazard. Nasledovali piesne Život je nuda (Team 5), Severanka (Team 3) a Krátke lásky (Team 7). Po nich sa Habera vybral do hľadiska, sadol si na schody vedľa pani Romany, aby jej sprevádzaný iba akustickou gitarou venoval pesničku Boli sme raz milovaní z rovnomenného albumu, vydaného v roku 2000, a po nej malej slečne pesničku Láska necestuj tým vlakom z prvej sólovej platne (1991).



Finále koncertu sa začalo hitom Mama Kami z filmu Fontána pre Zuzanu 2 režiséra Dušana Rapoša z roku 1993, nasledovali skladby Mám na teba chuť z rovnomenného ôsmeho albumu, megahity Nároční, Malá nočná búrka, Je to vo hviezdach a Držím ti miesto.



V takejto atmosfére nemala skupina šancu odísť. Diváci si vyslúžili prídavok v podobe ďalšieho hitu Reklama na ticho z prvej platne. Na dvojstupňovom koncertnom pódiu s troma mólami bolo dosť miesta pre šesťčlennú formáciu, ktorú okrem lídra tvorili gitarista Dušan Antalík, basový gitarista Ivan Válek, klávesista Juraj Tatár, bubeník Teo Skovay a gitarista Matěj Morávek. Výborný zvuk, veľkoplošná obrazovka na celú šírku pódia vrátane svetelných efektov prispeli k úspechu koncertu. Takúto atmosféru by brala každá nielen domáca ale aj zahraničná kapela, o slovenských športových mužstvách nehovoriac. Bolo veľmi príjemné zopakovať si texty pesničiek, z ktorých mnohé už zľudoveli. Ak Pavol Habera a spol. dodržia slovo, tak 'teamácke' znova ahoj pre fanúšikov príde o tri roky.



Rockovú skupinu Team založili gitarista Dušan Antalík a basový gitarista Ivan Válek v roku 1980. V roku 1987 prišiel do skupiny Pavol Habera. V lete 1988 vychádza prvý album Team, na ktorom boli hity ako Nároční, Reklama na ticho či Malá nočná búrka. Bol úspešný, predaj prevýšil sumu štvrť milióna kusov. V roku 1989 vychádza druhá LP platňa Prichytený pri živote a v roku 1990 ďalšia veľmi úspešná LP Team 3.



Trikrát po sebe, v rokoch 1989, 1990 a 1991, získal Team československého Zlatého slávika v kategórii skupiny, navyše ešte Pavol Habera získal v roku 1991 Zlatého slávika v kategórii spevákov. Vydal 11 albumov, zatiaľ ostatný Team 11 vyšiel v novembri 2007, hitom z neho bola skladba Ako málo. V apríli 2008 realizoval Team koncertnú šnúru po slovenských mestách k 20. výročiu vzniku pod názvom Pavol Habera a Team Best of Tour 2008. V máji 2008 koncertoval v rámci tohto turné aj v Českej republike. V máji a júni 2012 odohrala kapela turné pod názvom Habera & Team Final Tour 2012. V máji a júni 2016 koncertovala na Habera & Team 33 Tour 2016.