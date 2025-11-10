< sekcia Kultúra
Koncert izraelského orchestra v Paríži sprevádzali výtržnosti
Denník Le Monde na svojom webe spresnil, že niekoľkí diváci s platným lístkom sa vo štvrtok opakovane pokúsili narušiť koncert izraelských hudobníkov, pričom dvakrát použili aj dymovnice.
Autor TASR
Paríž 10. novembra (TASR) – Úrady vo Francúzsku zadržali a vzali do väzby štyri osoby, ktoré v Paríži narušili koncert izraelského filharmonického orchestra. Agentúru AFP o tom v nedeľu informovala parížska prokuratúra, píše TASR.
Denník Le Monde na svojom webe spresnil, že niekoľkí diváci s platným lístkom sa vo štvrtok opakovane pokúsili narušiť koncert izraelských hudobníkov, pričom dvakrát použili aj dymovnice.
Polícia v súvislosti s týmto incidentom zadržala štyri osoby - troch mužov a jednu ženu. Podľa prokurátora sú podozriví z poškodzovania majetku, ohrozovania iných, držania horľavých materiálov, organizovania demonštrácie na verejnom priestranstve bez predchádzajúceho oznámenia, odmietnutia podrobiť sa identifikačným procedúram a z násilia s použitím alebo s hrozbou použitia zbrane.
Prokuratúra uviedla, že požiadala o súdny dohľad nad obvinenými so zákazom zdržiavať sa v Paríži v jeho okolí a v koncertných sálach.
Koncert izraelského orchestra vyvolal vo Francúzsku kritiku viacerých skupín protestujúcich proti konaniu Izraela počas jeho vojenskej ofenzívy v palestínskom Pásme Gazy.
Prívrženci zadržaných a Palestíny sa v sobotu zišli pred policajným oddelením 19. parížskeho obvodu, aby im vyjadrili podporu. Na miesto však dorazili aj proizraelskí aktivisti. Medzi oboma skupinami následne vypukla bitka, v ktorej boli zranené najmenej tri osoby. Polícii sa oba tábory podarilo od seba oddeliť.
Podľa policajného zdroja zadržali po bitke troch proizraelských aktivistov a jedného aktivistu podporujúceho Palestínu. Prvých troch obvinili z urážky a násilia voči verejnému činiteľovi a umiestnili do policajnej väzby. Aktivistu podporujúceho Palestínu zadržali po antisemitských vyjadreniach.
