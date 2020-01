Koncert Piesne z kolovrátku bol poctou Fedorovi Frešovi

Bratislava 13. januára (TASR) – Zaplnený bratislavský Ateliér Babylon spomínal v nedeľu večer (12. 1.) na fenomenálneho basgitaristu Fedora Freša. Koncert dostal názov Piesne z kolovrátku podľa jednej zo skladieb na legendárnom albume Konvergencie skupiny Collegium Musicum z decembra 1971. Bol to už druhý koncert na počesť Fedora Freša, na tom prvom 6. januára 2019 vystúpili skupiny Pražský výběr, Fermata a Collegium Musicum.



Program koncertu zostavili synovia Viktor a Fedor mladší s tým, že v ňom zazneli skladby, v ktorých legendárny basgitarista hral, spieval alebo ich produkoval. Na pódiu sa zišla zostava hudobníkov Pavol Hammel, František Griglák, Fedor Frešo ml., Igor Teo Skovay, Peter Preložník, Ľudovít Čufo Nosko, Vladislav Šarišský a Marcel Palonder.



Začínali kompozíciou Piesne z kolovrátku z albumu Konvergencie, na ktorých sa autorsky podieľali Marián Varga, Fedor Frešo, Dušan Hájek, František Griglák, Kamil Peteraj. Po nich zazneli skladby Tenis, Nechtiac a Slnečnice z albumu Zelená pošta, If You Want To Fall z debutového albumu Collegium Musicum, vydaného v roku 1971, v závere nechýbal Hommage a J. S. Bach. Došlo aj na dva prídavky v podobe piesní Zvonky zvoňte a Keď odchádza kapela.



V hľadisku sa zišli fanúšikovia, vrstovníci a priatelia Fedora Freša. Pre nich to boli na pódiu dôverne známi hudobníci, s ktorými Frešo spolupracoval. Diváci rovnako aplaudovali aj Jozefovi Barinovi a jeho formácii Meditation Four, ktorá spomienkový koncert začínala. Šťastie, Javisko, Na pohrebe lotra či Purpurový smútok sú známe piesne tejto kapely z prelomu 60. a 70. rokov.



V priebehu koncertu udelili Cenu Fedora Freša. O jej laureátovi rozhodovala verejnosť hlasovaním a získal ju gitarista a skladateľ Andrej Šeban. Pred rokom ju získal práve Jozef Barina, ktorý koncert začínal.



To však nebolo všetko. Do života uviedli aj nový album s názvom Gastronomic Pleasure. Synovia Fedora Freša vytvorili kompiláciu dvanástich piesní v podaní piatich skupín: The Soulmen, Prúdy, Collegium Musicum, Fermata a Modrý efekt. Na všetkých Fedor Frešo hrá, na troch aj spieva.



Fedor Frešo (*6. január 1947, Bratislava), basový gitarista, jedna z najvýraznejších osobností slovenskej rockovej scény. Vyštudoval hru na kontrabas na bratislavskom konzervatóriu. Jeho hudobnícka dráha bola skutočne bohatá, postupne účinkoval v skupine Soulmen Deža Ursínyho, potom to boli Prúdy, Collegium Musicum, Modrý Efekt, Fermáta a T&R Band. Do konca roku 1989 pracoval v Slovenskom rozhlase ako hudobný režisér. V máji 2011 vydal knihu s názvom Sideman a spolu s Tomášom Berkom v marci 2013 knihu Rocková Bratislava. Zomrel 26. júna 2018 vo veku 71 rokov.