Koncert pre Martinu a Jána sa uskutoční v Prešove

Bratislava 9. mája (TASR) - Tohtoročný Koncert pre Martinu a Jána sa uskutoční v nedeľu 18. mája v prešovskom hudobnom klube Stromoradie. Na koncerte vystúpi slovenská jazzová legenda Peter Lipa so svojím synom Petrom a prešovská skupina Akustika. Ako ďalej informuje na svojej webstránke festival Pohoda, medzi hudobným programom bude aj diskusia s právnym zástupcom rodín Martiny a Jána. Na podujatie so začiatkom o 17.00 h je vstup voľný.



„V máji tohto roka by Martina Kušnírová a Ján Kuciak oslávili siedme výročie svadby. Práve pri tejto príležitosti festival Pohoda každoročne organizuje Koncert pre Martinu a Jána,“ uvádza organizátor podujatia, ku ktorému sa tento rok pridal aj prešovský hudobný klub Stromoradie. Ten bol už pri jeho prvom ročníku, celý program sa tak uskutoční priamo v Prešove.



Hudobný program koncertu bude mať výrazne prešovský podpis. Vystúpi na ňom prešovský rodák Peter Lipa so synom Petrom Lipom ml. Organizátori avizujú, že v komornej atmosfére prinesú mix viacerých žánrov ako jazz, blues a šansón. Na koncerte v Stromoradí sa predstaví aj prešovská reggae skupina Akustika.



„Účasť na Koncerte pre Martinu a Jána je pre mňa vecou cti. Táto tragická udalosť je veľkým čiernym tieňom na našich životoch. Výzvu zúčastniť sa na koncerte som prijal bez zaváhania a mám veľmi dobrý pocit z toho, že môžem byť súčasťou tejto spomienky,“ komentoval podporu koncertu Peter Lipa starší.



Vstup na koncert je voľný. Pre tých, ktorí sa na ňom nebudú môcť zúčastniť, pripravujú organizátori aj online prenos na svojich sociálnych sieťach.