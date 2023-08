Koncert ruskej speváčky v Prahe nebude pre zjatrenú atmosféru

Praha 17. augusta (TASR) - Koncert ruskej opernej speváčky Anny Netrebkovej, ktorý sa mal v pražskom Obecnom dome konať v októbri, nakoniec nebude. Predstavenstvo Obecného domu sa s producentkou koncertu dohodlo na jeho zrušení. Vo štvrtok to uviedol predseda predstavenstva Vlastimil Ježek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ježek zdôraznil, že koncert sa rozhodli zrušiť najmä s prihliadnutím na negatívny postoj pražskej politickej reprezentácie a "emocionálne zjatrenú atmosféru". Predstavitelia pražského magistrátu sa opakovane vyjadrovali, že koncert Netrebkovej nie je v aktuálnej situácii vhodný.



"Nikto zo zúčastnených so zrušením koncertu nesúhlasí, ale vzhľadom na okolnosti, ktoré postupne premenili čisto umelecký projekt do podoby politických a spoločenských polemík sa predstavenstvo s Nachtigall Artists Management dohodlo na jeho odvolaní," citoval Ježek z prijatého uznesenia.



Vstupné na takmer vypredaný koncert ľuďom vrátia v plnej výške. Náklady so zrušením koncertu bude Obecný dom organizujúcej agentúre kompenzovať znížením nájmu Smetanovej siene.



Producentka koncertu Alena Kunertová sa podľa svojich slov s Netrebkovou dohodla, že "ustúpia politickému tlaku" a speváčka nebude požadovať kompenzácie od Obecného domu ani od agentúry. Ak by došlo k jednostrannému zrušeniu koncertu zo strany Obecného domu, tak by podľa Ježka kompenzácie hrozili. Hľadali preto dohodu.



Netrebková sa podľa Ježka poďakovala českým priaznivcom za priazeň a pozvala ich na svoje koncerty do Viedne, Verony, Berlína a ďalších miest. Kunertová dodala, že speváčku situácia mrzí, ale chápe, že sa vymkla spod kontroly a vznikli politické tlaky.



Operná speváčka má okrem ruského aj rakúske štátne občianstvo. V minulosti mala blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorému pomáhala vo voľbách. Fotila sa aj s vlajkou proruských separatistov na Ukrajine, ktorých finančne podporila. Je takisto na ukrajinskom sankčnom zozname. Vojnu na Ukrajine slovne odsúdila, ale proti Putinovi nikdy nevystúpila.











