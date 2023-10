Koncert tanečnej a hudobnej skupiny Rhythm of the Dance zrušený

Bratislava 20. októbra (OTS) - „Vystúpenie Rhythm of the Dance, ktoré sa malo konať dňa 10. novembra 2023 v Incheba Expo Bratislava sa ruší. Veľmi nás mrzí súčasná situácia, ktorá nastala na strane nášho obchodného partnera Incheba, a.s. Potvrdený termín na konanie vystúpenia nám Incheba, a.s. zrušila. Naša spoločnosť vyvinula maximálnu snahu koncert presunúť do iného vhodného priestoru, ktorý pre daný termín bohužiaľ nie je k dispozícii.



Vstupné za zrušený koncert vám bude vrátené podľa štandardných obchodných podmienok spoločnosti Ticketportal. Veľmi si vážime vašu dôveru a váš záujem o vystúpenie, súčasná situácia ako nás tak aj samotný súbor veľmi mrzí ,“ dodala Zuzana Benediktová za usporiadateľskú agentúru JVS GROUP.