Koncert Úsmev ako dar prinesie na vystúpenia viacerých umelcov

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar prinesie na televízne obrazovky nádej aj hudobné zážitky. V sobotu 23. decembra o 11.25 h ho odvysiela Jednotka. Aj tento rok bude počas celého televízneho programu prebiehať zbierka na pomoc pre deti z rodín ohrozených chudobou. Koncert svojimi vystúpeniami podporili Fragile, Tublatanka, Beáta Dubasová, Miro Jaroš či Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu v spojení s hip-hopovou formáciou ANO.



"Tradične vystúpia aj deti z detských domovov," avizuje 41. ročník vianočného benefičného podujatia jeho organizátor, nezisková organizácia Úsmev ako dar. Ide o najdlhšie fungujúci benefičný koncert v strednej Európe. "Cieľom koncertu je zviditeľniť problematiku detí žijúcich v systéme náhradnej starostlivosti a ponúknuť verejnosti prostredníctvom televíznych obrazoviek možnosti konkrétnej pomoci," približuje Štefan Adamjak, výkonný riaditeľ Úsmev ako dar. Poznamenáva, že rodín v núdzi neustále pribúda. "Sme preto nesmierne vďační za každú finančnú pomoc, ktorú vieme následne distribuovať tam, kde je najviac potrebná."



Počas sledovania koncertu budú môcť diváci prispieť na finančnú zbierku prostredníctvom esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877. Cena jednej DMS je päť eur v sieti všetkých operátorov. Výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohrozených rodinách.



Beáta Dubasová patrí k umelcom, ktorí vystúpili ešte na prvých ročníkoch koncertu. "Na koncerte vystupujem už asi dvadsiatykrát. Spomínam si, ako som na úsmeváckom koncerte spievala ešte ako začínajúca speváčka jeden z mojich prvých hitov Účesy alebo Maznáčika," hovorí Dubasová. "Postupne nás volali každý rok. Účinkovali tu najslávnejší umelci ako Peter Nagy, Elán, prosto všetci. Vždy sme si zaznačili, že sa koncert bude konať v decembri a celý rok sme sa na to tešili, lebo sme chceli deťom priniesť radosť takto pred Vianocami," zdôrazňuje speváčka.



Na koncerte tiež oceňujú prácu ľudí, nezištne pomáhajúcich tým, ktorí to potrebujú. Počas podujatia aj tento rok vyhlásia Cenu Milana Rúfusa ako poďakovanie za sociálnu pomoc. Ocenenie získa in memoriam lekár, univerzitný profesor a zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v rozvojových krajinách Vladimír Krčméry.