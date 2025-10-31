< sekcia Kultúra
Konferencia o filozofii mysle Wang Yangminga 2025
Otvorila sa v meste Yuyao, Ningbo.
Autor OTS
Ningbo 31. Októbra (OTS) - 31. októbra si pripomíname výročie narodenia veľkého čínskeho filozofa Wang Yangminga (1472 – 1529). Dňa 30. októbra sa v meste Yuyao v Ningbo slávnostne otvorila Konferencia o filozofii mysle Wang Yangminga 2025.
Pod témou „Neobmedzené štúdium mysle, spolunažívajúce civilizácie“ podujatie zahŕňalo viaceré sprievodné aktivity, ako napríklad Sino-zahraničné výmenné sympózium o kultúre Wang Yangminga a „Fórum pavilónu Zhongtian: Wang Defeng Session“. Na kultúrnom stretnutí sa zúčastnilo viac ako 800 hostí, vrátane svetových odborníkov na štúdiá Wang Yangminga a zástupcov Národnej aliancie pre ochranu a výskum historických lokalít Wang Yangminga.
Yuyao v Ningbo je rodiskom Wang Yangminga. Dnes je celé mesto preniknuté jeho odkazom. Viac než 400 miestnych podnikov nesie názov „Yangming“ a 12 z 122 základných a stredných škôl v meste Yuyao je pomenovaných po tomto veľkom filozofovi. Kultúrne iniciatívy, ako napríklad opera Yaoju „Wang Yangming“, boli uvedené v Japonsku a iných krajinách, zatiaľ čo „Kultúrne produkty Yangming“ boli prezentované v Miláne. Krátke videá „Anekdoty o Wang Yangmingovi“ sa naďalej publikujú v zahraničí a kultúrne motto „Yuyao – rodisko Wang Yangminga, zhromažďuje múdrosť“ si získalo medzinárodné uznanie a stalo sa oknom, cez ktoré svet spoznáva Čínu.
Pre mnohých obyvateľov Ningbo sa vplyv Wang Yangminga prejavuje jemným, no hlbokým spôsobom. Od rozsiahleho výskumu jeho kultúry po inovatívne spôsoby interpretácie jeho princípov – mesto využíva rozmanité prístupy na podporu tvorivého rozvoja tohto významného tradičného dedičstva. Napríklad miestna značka Pairdeer Batteries venuje už 70 rokov zdokonaľovaniu svojich výrobkov a dnes je lídrom v predaji batérií pre inteligentné zámky a vo výrobe alkalických batérií. Optické šošovky „Sunny“, ktoré sú pevnou súčasťou globálneho priemyselného reťazca, začali svoju výrobu v štyroch skromných domčekoch práve tu. Priemyselný technologický výskumný inštitút Ningbo Yangming podporil prostredníctvom svojho inovatívneho inkubačného modelu vznik 17 podnikov nad štatistickým prahom.
„Moje srdce ukrýva vlastný žiarivý mesiac“ – scéna z Jesenného básnického galavečera Yuyao 2025, 6. októbra 2025 Foto: New Synergy
Kultúra Wang Yangminga prekročila hranice Číny a integrovala sa do miestnych spoločností a intelektuálnych tradícií po celom svete, čím dala vzniknúť jedinečným filozofickým školám a praktickým aplikáciám. Profesor Nagatomi Seiji z Univerzity Waseda, uznávaný japonský odborník na Wang Yangminga, poznamenal, že japonskí podnikatelia často vo svojich kanceláriách vyjadrujú princíp „jednoty poznania a konania“. Keď čelia rozhodnutiam, ktoré musia urobiť v zlomku sekundy, Wang Yangmingov koncept „zušľachtenia prostredníctvom skutkov“ im poskytuje praktické vedenie – to je hlavný dôvod jeho popularity v Japonsku. Dodal: „Ningbo má v japonskom povedomí osobitné miesto kvôli hlbokým historickým väzbám počas dynastie Ming (1368 – 1644). Kým väčšina čínskych miestnych názvov sa v japončine číta pomocou systému kun’yomi, iba Peking, Šanghaj, Hongkong a Ningbo sa vyslovujú vo svojich pôvodných čínskych podobách. Navyše, Wang Yangming raz v Ningbo napísal text pre japonského mnícha, ktorý je dnes uchovávaný v japonskom múzeu.“
Podobne má kultúra Wang Yangminga dlhú históriu aj na Kórejskom polostrove, kde jeho filozofia hlboko ovplyvnila miestne myslenie, kultúru a spoločnosť.
V posledných rokoch rastie globálny záujem o Wang Yangminga, pričom výskum priniesol významné prielomy. Od Číny po juhovýchodnú Áziu, Európu, Ameriku a ďalej sa duch „harmónie v rozmanitosti“ v štúdiu filozofie Wang Yangminga odráža v kultúrnom pluralizme. Jeho filozofická múdrosť „jednoty poznania a konania“ ponúka nové pohľady pre otvorený dialóg a výmenu medzi rôznymi kultúrami v ére globalizácie.
Zdroj: Ningbo International Communication Center
