Kontrolóri v Múzeu SNP zistili viacero prípadov nehospodárnosti

Bratislava 28. januára (TASR) - V Múzeu SNP v Banskej Bystrici identifikoval Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR viacero prípadov nehospodárnosti a netransparentnosti. Nedostatky vznikli aj v dôsledku zásahov zo strany vtedajšieho zriaďovateľa Ministerstva kultúry (MK) SR do právomocí vedenia múzea. NKÚ preto odporúča parlamentnému výboru pre kultúru a médiá, aby si jeho členovia vyžiadali od rezortu kultúry komplexnú správu o vykonaných vnútorných auditoch. TASR o tom informoval Marek Papajčík z odboru komunikácie NKÚ.



Hodnota nehospodárne vynaložených financií presiahla podľa NKÚ 1,3 milióna eur. Podľa predsedu NKÚ Karola Mitríka tie najvýznamnejšie pochybenia vznikli najmä v dôsledku rozhodnutí vtedajšieho vedenia múzea, do ktorých zasahovali zástupcovia rezortu kultúry. "Týkali sa okrem iného nedodržania hospodárnosti výdavkov za poskytované servisné služby v digitalizačnom centre, ako aj technického zabezpečenia celoslovenských osláv 75. výročia SNP," spresnil Mitrík.



Ministerstvo podľa NKÚ zasahovalo do výberu dodávateľa pódia na oslavy SNP. Tým sa viac ako strojnásobila hodnota zákazky pôvodne stanovená múzeom. "Kým v predchádzajúcich rokoch stálo pódium s technikou približne 18.000 až 23.000 eur, v roku 2019 na základe požiadavky ministerstva boli oslovené tri konkrétne spoločnosti, ktoré predložili takmer identické ponuky, a pódium na celoslovenské oslavy okrúhleho výročia SNP stálo bezmála 310.000 eur," poukázali kontrolóri.



Múzeum tiež v rokoch 2010 – 2015 realizovalo z eurofondov projekt Digitálne múzeum, v rámci ktorého získalo dve zariadenia v hodnote troch miliónov eur na digitalizáciu zbierok. Verejné obstarávanie na servisné služby digitalizačného centra realizovalo MK, zmluvu podpísalo múzeum. "Výdavky za servis zariadení v období rokov 2014 – 2020 presiahli päť miliónov eur, teda oveľa viac, ako bola hodnota samotných zariadení," upozornil NKÚ. Kontrolóri tiež zistili, že niektoré úkony v rámci servisných prehliadok boli fakturované neodôvodnene a ich celkový finančný objem sa dostal nad jeden milión eur.



Kontrolný úrad upozorňuje MK tiež na vysoké odhadované výdavky múzea do projektov, ktoré neboli kryté v jeho rozpočte. Vďaka takémuto konaniu došlo k zmareniu investície za viac ako 280.000 eur, ktorá súvisela najmä s vytvorením kultúrneho a kreatívneho centra v Banskej Bystrici.



Pre významnosť, závažnosť a početnosť zistených nedostatkov NKÚ hodnotí vnútorný kontrolný systém Múzea SNP ako nedostatočný. NKÚ sa preto obrátilo aj na parlamentný výbor pre kultúru a médiá. "Je tiež potrebné zabezpečiť lepšiu koordináciu finančne náročných projektov v organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, aby sa predišlo zbytočnému míňaniu financií na nerealizované projekty," dodal Mitrík.



Múzeum SNP od začiatku roka patrí do rezortu obrany. Hospodári s majetkom v hodnote viac ako 7,7 milióna eur.