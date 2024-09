Konvergencie otvára Bratislavská noc komornej hudby v Klariskách

Bratislava 12. septembra (TASR) - Skladba Antifona pre violončelo a klavír Mariána Vargu (1947 - 2017) v interpretácii Jozefa Luptáka a Nory Skuta zaznie vo štvrtok počas Bratislavskej noci komornej hudby v Klariskách. Podujatie otvorí 25. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. "Marián sa stal spriaznenou dušou Konvergencií, v istom zmysle bol ich duchovným otcom," hovorí violončelista Jozef Lupták, zakladateľ a umelecký šéf festivalu, ktorému dal názov legendárny album kapely Collegium Musicum.



Jubilejný ročník festivalu ponúkne do 8. októbra okrem veľkých klasických diel aj večer venovaný práve Mariánovi Vargovi, v programe Konvergencií figuruje aj uvedenie pandemónia Frankenstein!! s Ivou Bittovou a Schubertov piesňový cyklus Zimná cesta s českou mezzosopranistkou Bellou Adamovou.



Počas úvodného koncertu zaznie aj Sexteto, op. 37 Ernő Dohnányiho (1877 - 1960), Bikít Gilgameš Vladimíra Godára a Blumentálsky tanec č. 2 Petra Zagara. Dramaturgiu Bratislavskej noci komornej hudby doplnia diela Ludwiga van Beethovena a Franza Schuberta. Hosťami podujatia sú Robert Cohen, jeden z najvýznamnejších violončelistov druhej polovice 20. storočia, ale aj slovenská spevácka legenda, basista Peter Mikuláš. Počas večera sa predstavia aj ďalší umelci, ktorí sú s jubilujúcim festivalom spätí od jeho začiatkov, klarinetista Ronald Šebesta, klavirista Miki Skuta, huslisti Igor Karško, Daniel Rumler a violista Martin Ruman.



Ako najväčšie hudobné dobrodružstvo festivalu avizujú organizátori slovenskú premiéru pandemónia Frankenstein!! od súčasného rakúskeho skladateľa HK Grubera. Spresňujú, že pôjde o ansámblovú verziu diela, v ktorej sa ako šansoniérka predstaví česká speváčka Iva Bittová. Dielo spájajúce hudobné divadlo, kabaret, šansón, poéziu H. C. Artmanna a súčasnú hudbu, bude dirigovať Marián Lejava.



Konvergencie oslávia 25. výročie aj v Žiline a Banskej Bystrici, kam prinesú začiatkom októbra viacero koncertných projektov. V Novej synagóge v Žiline, v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici a v Divadle Štúdio tanca zaznejú skladby Ernesta Blocha, Valentina Silvestrova, Osvalda Golijova, Johannesa Brahmsa, Ernő Dohnányiho a Hansa Zimmera. Zároveň v oboch mestách festival predstaví projekt Building Bridges so slovenskými a nórskymi hudobníkmi.