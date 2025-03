Festival Konvergencie prinesie netradičné sólové recitály

Bratislava 11. marca (TASR) - Netradičné sólové recitály prinesie medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie. Vystúpia na nich domáci i zahraniční umelci, medzi nimi klavirista Olli Mustonen, mandolinista Avi Avital, kontrabasista Steinar Raknes, hráč na hardangerských husliach Nils Okland či Gabriel Prokofiev. V Moyzesovej sieni sa recitálmi predstavia aj Jozef Lupták, Boris Lenko, Milan Paľa, Anna-Liisa Eller a Daniel Salontay. Festival sa uskutoční od 13. do 28. marca v Bratislave a Banskej Bystrici.



Otvorí ho diskusno-hudobný večer "Čo sa to tu deje?" vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Nad otázkami, ktoré prináša dnešná doba, budú diskutovať kňaz, teológ a filozof Tomáš Halík spolu s kazateľom a spisovateľom Danielom Pastirčákom. Na večere sa zúčastní aj bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. "Rozhovory doplní hudba v interpretácii violončelistu Jozefa Luptáka, organistu Jána Vladimíra Michalka a experimentálneho hudobníka Pjoniho," približujú organizátori úvod jarnej edície Konvergencií.



"Sólový recitál umelca môže byť chápaný ako symbol sily a významu človeka v spoločnosti. Sila jednotlivca, prepojeného s komunitou, je dnes dôležitejšia než kedykoľvek predtým," hovorí violončelista a umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták, ktorý sa na ňom predstaví aj recitálom. V jeho interpretácii zaznejú diela Johanna Sebastiana Bacha a súčasného slovenského skladateľa Vladimíra Godára. Súčasťou programu bude aj premiéra Godárovej kompozície Pieta (2025).



Na konvergenčné pódium sa po šiestich rokoch vráti izraelský virtuóz Avi Avital, prvý mandolinista nominovaný na Grammy. "Na mandolíne okrem Bachovej Partity d mol BWV 1004 zahrá aj diela Ernesta Blocha a súčasného talianskeho skladateľa Giovanniho Sollimu," avizujú organizátori.



Do pozornosti dávajú aj premiéry slovenských diel. K silným momentom festivalu má patriť premiéra diela Objekty (Amfisbain -symfónia pre sólové husle) v podaní autora, huslistu Milana Paľu.



Nové diela domácich autorov uvedie v premiére aj akordeonista Boris Lenko, ktorý zahrá nové skladby skladateľov Petra Zagara (Naivná pieseň) a Marka Piačeka (Speranza), ale aj novinku gitaristu, aranžéra a skladateľa Miloša Železňáka (Trifid) i vlastné kompozície.



V programe figuruje aj sólový recitál nórskeho huslistu Nilsa Oklanda, ktorý vo svojej tvorbe čerpá z tradícií nórskej hudby, z klasiky, rocku, improvizovanej a experimentálnej tvorby. Počas festivalu bude viesť v Bratislave aj improvizačný workshop.



Návštevníci Konvergencií si vypočujú aj recitál estónskej interpretky Anny-Liisy Eller. Vo svojom programe predstaví starú, tradičnú i súčasnú hudbu na kantele. "Fascinujúcom strunovom nástroji, ktorý zvukom pripomína stredoveké psaltérium. Súčasťou jej programu bude aj dielo Silmaja od súčasnej estónskej skladateľky Heleny Tulve," dodávajú organizátori.