Konvergencie pripravujú Memento, online koncert pre Jána a Martinu

Bratislava 16. februára (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie pripravuje na nedeľu 21. februára online koncert s názvom Memento, venovaný Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. "Dramaturgia koncertu bude zostavená z diel Johanna Sebastiana Bacha, Igora Stravinského, Paula Hindemitha, Astora Piazzollu či rómskej ľudovej piesne," informoval TASR festivalový tím. Súčasťou koncertu má byť aj skladba slovenského skladateľa Martina Burlasa "Black Swan", ktorá vznikla ako reakcia na nešťastnú udalosť a je venovaná zavraždeným snúbencom.



"Pred tromi rokmi zavraždili mladého novinára Jána a jeho snúbenicu Martinu. Na Slovensku radi skoro zabúdame, príliš skoro. My však nechceme zabudnúť, lebo na túto tragédiu zabudnúť nemožno," hovorí violončelista a riaditeľ festivalu Konvergencie Jozef Lupták. Dodáva, že mnohé kauzy, o ktorých Ján Kuciak písal, sa teraz vyšetrujú: "Zmárnené životy to však nevráti. Hudbou chceme poďakovať, vyjadriť spolupatričnosť s rodinami obidvoch mladých ľudí a dať najavo, že nezabudneme na deň, ktorý na Slovensku ostane už navždy 'mementom'."



Online koncert so začiatkom o 20.00 h sa uskutoční v spolupráci s Klubom pod lampou. Streamovaný bude live na sociálnych sieťach organizátorov.