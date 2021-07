Konvergencie si M. Lasicu pripomínajú koncertom Slovenské tango

Bratislava 21. júla (TASR) - Zosnulého Milana Lasicu si pripomína aj medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie. Zverejnil jeho vystúpenie s Bratislava Hot Serenaders nazvané Slovenské tango, ktoré bolo súčasťou záverečného koncertu festivalu Piazzolla/ Konvergencie 2021.



"Nadčasový humor a životná múdrosť pána Milana Lasicu nás sprevádzala desiatky rokov. Aj počas posledného koncertu na Konvergenciách, len pred niečo viac než mesiacom, nás v zákulisí tešil svojím nadhľadom, láskavým humorom, ale aj nevtieravou múdrosťou a prehľadom o hudbe," spomína šéf Konvergencií Jozef Lupták. Ďalej opisuje, že Milan Lasica išiel na pódium s radosťou a jeho náklonnosť k slovenskému tangu bola zjavná. "Publikum ho privítalo vrúcnym potleskom a on sa mu vzápätí odmenil typickým bonmotom: ´Ďakujem veľmi pekne, je to veľmi ďaleko odtiaľ prísť sem. Človek aby si zobral niečo na jedenie...´."



Lupták pripomína aj slová, ktoré Lasica venoval fenoménu slovenského tanga: "Slovenské tangá sú veľmi populárne, veľmi známe a veľmi staré. Nikto nevie, prečo sa vlastne tango na Slovensku ujalo. To argentínske, ktoré bolo známe a populárne po celom svete, ujalo sa všade. A to slovenské, ktoré sa ujalo na celom - Slovensku..."



K zverejnenému zostrihu koncertu Lupták dodáva, že keď Milan Lasica počúval v zákulisí prvé slovenské tangá, mal doslova zaľúbený výraz v tvári: "Z ktorého bolo jasné, aký mal k tejto hudbe vzťah. A, samozrejme, Bratislava Hot Serenaders bol jeho obľúbený orchester. Milý pán Lasica, ďakujeme vám."



Koncert Slovenské tango sa uskutočnil 12. júna vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.