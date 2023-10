Koprodukcia bratislavských bábkarov a Divadla Drak získala cenu

Bratislava 10. októbra (TASR) - Koprodukcia Bratislavského bábkového divadla (BBD) a českého Divadla Drak získala hlavnú cenu na festivale Spectaculo Interesse. Odborná porota ocenila inscenáciu "Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko" za kritické, no humorné spracovanie témy vzťahu Čechov a Slovákov. TASR o tom informoval Stanislav Várady z BBD.



Divadelnú reflexiu fenoménu dvoch národov, ktoré na 75 rokov spojili svoj historický vývoj, vytvorili českí a slovenskí bábkoherci pri príležitosti 30. výročia rozdelenia Československa. Autorská činoherno-bábková inscenácia získala hlavnú cenu na Medzinárodnom festivale bábkového divadla Spectaculo Interesse, ktorý je jeden z najväčších bábkarských festivalov v Českej republike. Inscenácia o vzťahu medzi Čechmi a Slovákmi festival aj slávnostne otvorila (1. 10.).



"Odborná porota ocenila inscenáciu za jej originálne a aktuálne uchopenie politicko-historicko-spoločenskej témy tradičnými prostriedkami, a to nepateticky, kriticky, no zároveň láskavo a s humorom," spresňuje Várady.



Za víťaznou inscenáciou stoja slovenskí aj českí tvorcovia. Text pripravil niekdajší dramaturg BBD Peter Galdík a riaditeľ Divadla Drak Tomáš Jarkovský. O režisérsku stoličku sa podelili umelecký šéf Divadla Drak Jakub Vašíček so slovenským režisérom Šimonom Spišákom. Scénu a bábky navrhol scénograf Karel Czech, kostýmy výtvarníčka Tereza Vašíčková a hudbu zložil Daniel Čámský.



Na javisku sa stretli členovia oboch umeleckých súborov, Frederika Kašiarová, Peter Pavlík, Ľubomír Piktor, ktorý za svoj výkon získal aj širšiu nomináciu na Cenu Thálie, Šimon Dohnálek, Milan Hajn a Pavla Lustyková.



Spectaculo Interesse patrí k najvýznamnejším bábkarským festivalom v Česku, jeho dramaturgia sa zameriava na výrazné produkcie bábkového a alternatívneho divadla. Počas 14. ročníka festivalu sa návštevníkom prezentovalo 23 súborov a divadelných zoskupení z Francúzska, Nemecka, Talianska, Rakúska, zo Slovinska, z Poľska, zo Slovenska a z Českej republiky.



Diváci môžu "Zapísaný spolok slovenských a českých bábkarov uvádza: Zbojník a Gašparko" najbližšie vidieť na 33. ročníku bábkovej prehliadky Přelet nad loutkářským hnízdem v Prahe a 9. a 11. novembra na dočasnej scéne BBD na Záhradníckej ulici 95.